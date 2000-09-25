La Banque européenne d'investissement (BEI) va accorder quatre prêts globaux (lignes de crédit), pour un montant total de 150 millions d'EUR(1), à des banques partenaires opérant dans les États baltes, en Pologne et en Slovaquie. Ces banques utiliseront les ressources à long terme pour financer des projets de petite et moyenne dimension dans les secteurs de l'industrie, des services, du tourisme, des infrastructures, de la protection de l'environnement et des économies d'énergie.

Les prêts globaux sont consentis aux établissements suivants :

Kredyt Bank S.A., membre du groupe KBC Bank & Insurance : 50 millions d'EUR pour rétrocession en faveur de projets de petite dimension en Pologne, ainsi qu'en Lituanie ;

Citibank (Slovaquie) a.s. : 20 millions d'EUR pour le financement de projets de petite et moyenne dimension en Slovaquie ;

groupe Citibank Pologne : 50 millions d'EUR pour l'octroi de prêts en faveur de projets de petite dimension en Pologne ;

groupe Hansabank dans les États baltes : 30 millions d'EUR pour le financement de projets de petite dimension en Estonie, ainsi qu'en Lettonie et en Lituanie.

Ces quatre prêts globaux portent à plus de 1,5 milliard d'EUR (soit 13 % de l'ensemble des crédits accordés depuis 1990) les prêts consentis par la BEI en faveur des PME et des projets d'infrastructure de petite dimension en Europe centrale. Dans l'UE, un tiers environ des financements de la BEI revêt la forme de prêts globaux. La Banque a l'intention d'étendre encore plus ce type de coopération avec le secteur bancaire des pays candidats à l'adhésion.

Les Accords de partenariat pour l'adhésion conclus entre les pays candidats et l'UE prévoient un soutien financier destiné à les aider à développer leurs petites et moyennes entreprises (PME) et à se mettre en conformité avec les normes environnementales de l'UE. En Europe centrale, comme dans l'UE, la BEI finance de grands projets à l'aide de prêts directs et des initiatives de dimension plus modeste au moyen de prêts globaux. A l'heure actuelle, une quarantaine de banques partenaires de la région ont noué avec la BEI des arrangements de ce type.

Les nouveaux prêts portent les financements de la BEI en Pologne à plus de 3 milliards d'EUR, en Slovaquie à près d'un milliard d'EUR et dans les trois États baltes à presque 600 millions `EUR.

La BEI a été créée en 1958 par le Traité de Rome pour accorder des prêts favorisant la réalisation des politiques de l'Union européenne. Si le développement des régions défavorisées a toujours été sa mission première, la Banque accorde également des prêts en faveur de projets situés à l'extérieur de l'UE, dans le cadre de la politique de coopération de l'Union avec les pays tiers. Entre 1990 et 1999, elle a prêté quelque 11 milliards d'EUR pour des projets situés dans les dix pays d'Europe centrale candidats à l'adhésion à l'UE. Propriété des États membres, la BEI se procure l'essentiel de ses ressources sur les marchés des capitaux internationaux, où ses émissions obligataires sont régulièrement cotées AAA.

(1) 1 EUR = 6,55957 FRF; 4,18350 PLN; 42,6408 SKK