La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, va accorder à Mediocredito Centrale SpA (MCC) et à d'autres intermédiaires financiers un prêt global de 100 milliards d'ITL qui sera rétrocédé à Professional Ducato Leasing SpA (PDL), la filiale spécialisée dans le crédit-bail du groupe bancaire Casse del Tirreno. Le produit de ce prêt servira à financer des contrats de crédit-bail en faveur de petites et moyennes entreprises situées principalement en Toscane.

Le prêt permettra aux PME qui en bénéficieront d'accroître leur productivité et leur compétitivité et il favorisera en outre la création d'emplois. En plus du financement par crédit-bail en faveur des secteurs de l'industrie et des services, le prêt global pourra également être affecté à des investissements de petite dimension dans les infrastructures.

Le crédit-bail est en Italie la principale source de financements externes pour les PME et on estime qu'il représente 39 % environ du financement des investissements réalisés par les entreprises de moins de 100 personnes et 21 % pour les PME comptant jusqu'à 500 personnes. En conséquence, le prêt destiné à PDL est compatible avec l'objectif de la BEI consistant à promouvoir l'emploi en favorisant le développement des PME.

Le prêt global est un mécanisme de financement par lequel la BEI met des fonds à long terme à la disposition d'un intermédiaire local qui les répartit ensuite entre un certain nombre de projets de petites et moyennes dimensions. La Banque a mis en place, sur tout le territoire de l'Union européenne, un vaste réseau de plus de 100 intermédiaires actifs pour les prêts globaux en faveur des PME.

En 1997, le montant total des prêts de la BEI s'est élevé à quelque 26,2 milliards d'écus, dont plus de 3,5 milliards d'écus en Italie, pays où la BEI a accordé, la même année, un total de 1,076 milliard d'écus sous forme de prêts globaux.L'an dernier, les investissements cofinancés au moyen de prêts globaux (2,2 milliards d'écus, répartis entre 11 000 PME) ont permis de créer 10 000 emplois environ dans des petites et moyennes entreprises au sein de l'Union et d'en sauvegarder 15 000 autres.

Les taux de conversion utilisés par la BEI à des fins statistiques pour le trimestre en cours sont ceux qui étaient en vigueur le 30 septembre 1998, à savoir : 1 écu = 1 939,74 ITL, 0,69 GBP, 6,58 FRF.