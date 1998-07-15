La Banque européenne d'investissement, l'institution financière de l'Union européenne, a mis à disposition du Groupe Banque Nationale de Paris (BNP) deux prêts globaux d'un montant total de 1,5 milliard de FRF (226 millions d'écus)(1) destinés au financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans les secteurs de l'industrie et des services ou relatifs à la protection de l'environnement et à l'énergie. Les projets ainsi financés pourront être localisés en France ainsi que dans d'autres pays de l'Union européenne.

Un premier prêt global de 1 milliard de FRF sera mis en place par le réseau France de la BNP pour contribuer au financement, sous forme de prêts à moyen terme, d'investissements de PME.

Un second prêt global de 500 millions sera mis en place par BNP LEASE et ses filiales. Cette entité, issue de la fusion de BNP BAIL avec le CRÉDIT UNIVERSEL, intervient dans le financement, sous forme de crédit-bail, prêt à moyen terme ou location, de projets de PME ou de collectivités locales. Le prêt global pourra également, le cas échéant, contribuer au financement de projets dans le secteur de la santé. Un précédent prêt global à BNP BAIL avait permis de financer plus de 1 000 projets de PME.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de l'action de la BEI au soutien de l'investissement des PME en partenariat avec les banques françaises, dont le Groupe BNP, partenaire confirmé de la BEI en France et dans l'Union européenne.

La BEI favorise, entre autres objectifs, le développement des investissements des PME et des collectivités locales par le biais de ses prêts globaux à quelque 120 banques dans l'Union européenne. Ces prêts s'apparentent à des lignes de crédit dont l'utilisation, par les institutions financières partenaires, est conditionnée au respect des critères d'intervention de la BEI. Sur ces cinq dernières années, quelque 18,5 milliards d'écus sont allés à près de 56 000 PME dans l'ensemble de l'Union européenne. En France, sur cette même période, plus de 23 000 PME ont été financées sur les prêts globaux en cours auprès de banques et institutions financières.

(1) Taux de conversion au 30.06.1998, utilisé par la BEI à des fins statistiques pour le trimestre en cours: 1 ECU = 6.63FRF.