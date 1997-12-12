La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution financière de l'Union européenne, accorde un nouveau prêt de 65 millions d'écus (1) à la République Tunisienne pour la réalisation d'un ensemble d'ouvrages routiers destinés à accompagner le développement de l'activité économique et l'amélioration de la qualité de vie urbaine dans la conurbation du Grand-Tunis, les villes principales de Sfax et Sousse, aussi bien que de Soliman, à proximité de Tunis.

Les travaux financés, dans le premier centre économique du pays où se concentrent 22% de la population tunisienne, sont une composante essentielle du "Schéma Directeur Routier" défini par les autorités tunisiennes pour l'amélioration des conditions de sécurité et de fluidité des transports du Grand-Tunis. Ils se composent de 6 sous-projets portant sur la construction de trois échangeurs et l'élargissement de 18 Km de routes radiales et de rocades. Les voiries structurantes des villes principales de Sfax, Sousse et Soliman comprennent la construction et le doublement des contournements, d'un total de 51,6 Km.

Ces investissements sont complémentaires à ceux déjà financés par la BEI en 1994 et 1995, avec un total de 33 millions d'écus, portant sur la réalisation de deux échangeurs autoroutiers à Ariana et Charguia, la construction ou la mise au profil autoroutier de 13 km de voies radiales ou de contournement, la pose d'éclairage urbain, aussi bien que la réhabilitation de 44 km de la voie radiale GP7 reliant Tunis et Mateur, et la réhabilitation d'environ 11 km de la route MC31 entre le quartier Bardo et Ben Ammar.

Ces améliorations, qui seront réalisées d'ici à 2001 par le Ministère de l'équipement, Direction Générale des Ponts et Chaussées, permettront de réduire les goulets d'étranglement et les encombrements, permettant des gains de temps grâce à la plus grande fluidité du trafic et auront un effet positif sur l'environnement en réduisant la pollution due aux gaz d'échappement.

Ce prêt signé dans le cadre du Partenariat euro-méditerranéen, est le plus grand prêt BEI jamais octroyé en Tunisie.

La BEI joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du "Partenariat euro-méditerranéen" de l'Union européenne et de ses objectifs prioritaires. Dans ce contexte, un nouveau mandat a été mis en place pour la période 1997-2000 pour financer, à concurrence de 2 310 millions d'écus, des investissements dans les 12 pays tiers du Bassin méditerranéen qui ont signé avec l'UE des accords de coopération et/ou d'association. Le Contrat-cadre qui régit les activités de la BEI en Tunisie au titre de ce mandat a été signé en juillet 1997.En Tunisie, 661,5 millions d'écus au total ont déjà été prêtés par la BEI au cours des 19 dernières années pour financer des projets dans les secteurs de l'industrie, de l'agro-industrie, des transports et de l'environnement. Sur ce total, 55,5 millions d'écus provenant des ressources budgétaires de l'Union européenne ont été accordés sous la forme de prêts à conditions spéciales et d'opérations sûr capitaux à risques.

(1) Taux de conversion aux 30.09.1997, utilisées par la BEI à des fins statistiques pour le trimestre en cours: 1 ECU = 1,24 TND, 6,60 FRF.