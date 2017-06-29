Qu’évoque pour vous le mot « banque » ? Une banque alimentaire ? Une banque de données ? Ou le Monopoly ? Peut-être tout simplement l’endroit où vous conservez votre argent, à supposer que vous en ayez.

Les banques sont au cœur de l’économie et de la politique. Vous ne pourrez pas comprendre les grands débats politiques si vous ne savez pas ce que font les banques et quelle place elles occupent dans l’économie globale. Dans ce volet de la série « A Dictionary of Finance », Allar et Matt abordent avec des spécialistes les caractéristiques et le rôle des banques, en des termes clairs et faciles à comprendre.

Les invités de cette semaine sont Natacha Valla et Markus Berndt. À la Banque européenne d’investissement (BEI), Markus est chargé de mettre au jour de nouveaux domaines d’intervention. Il évoque son expérience à la Banque, ainsi que ses études de doctorat en économie à l’Institut Max-Planck et à l’université de Hambourg. Les Red Hot Chili Peppers entrent aussi dans la discussion…

Natacha Valla dirige la division Politique et stratégie du département Analyses économiques de la BEI. Elle étudie les dynamiques d’investissement et les flux de capitaux internationaux. Elle a travaillé à la Banque centrale européenne et avec le Premier ministre français. Elle est l’auteur d’un livre sur la macroéconomie financière.

Avec Natacha et Markus, nous discutons du pouvoir des banques, en retraçant leur histoire depuis les banques italiennes du XIVe siècle et en méditant sur l’orientation que prendra le secteur à l’avenir. Natacha et Markus parlent des différents types de banques, des banques de détail ou aux particuliers aux banques de gros, qui prêtent à d’autres banques, en passant par les banques d’affaires, qui interviennent dans les opérations de marché et le financement d’entreprises. Nous mentionnons également les banques multilatérales de développement, comme la BEI. Ils nous expliquent leur fonctionnement et pourquoi elles sont essentielles à l’économie.

Abonnez-vous au podcast « A Dictionary of Finance » dans l’app Podcasts d’iTunes ou sur d’autres plateformes spécialisées. Vous pouvez proposer des thèmes pour les prochains podcasts en twittant Matt @EIBMatt ou Allar @AllarTankler.