Jusqu’à maintenant, si vous souhaitiez que votre argent bénéficie à la société, vos seules solutions étaient d’en faire don à des œuvres de bienfaisance ou de refuser de l’investir dans des secteurs controversés, comme celui des jeux d’argent.

Cependant, la situation évolue et, grâce à une démarche d’investissement connue sous le nom d’investissement d’impact, les entreprises trouvent désormais des moyens de rendre de bonnes actions rentables.

Dans ce podcast, Allar et Matt reçoivent Uli Grabenwarter du Fonds européen d'investissement, qui explique que, dans le cadre de l’investissement d’impact, sont pris en compte non seulement la rentabilité d'une entreprise, mais aussi les bienfaits qu’elle apporte à la société.

« La réactivité aux besoins de la société constitue un facteur de compétitivité pour nos entreprises », précise Uli dans « A Dictionary of Finance », le podcast de la Banque européenne d’investissement. « À l’avenir, la valeur créée par les entreprises correspondra en grande partie à leur contribution à la société. »

Uli nous donne à réfléchir en s’appuyant sur l’exemple de Schiphol, l’aéroport d’Amsterdam, pour illustrer cette nouvelle approche commerciale porteuse de retombées sociales et environnementales positives.

Uli aborde également l’économie collaborative, qui entend faire une utilisation créative de ressources disponibles en quantités limitées. Réfléchissez une seconde à tout le temps pendant lequel, tous les jours, vous n’utilisez pas les objets qui vous appartiennent. Et si d’autres pouvaient les utiliser pendant ce temps ? Uli nous explique comment cela pourrait fonctionner.

Abonnez-vous à « A Dictionary of Finance » dans l’app Podcasts d’iTunes ou sur d’autres plateformes spécialisées comme Stitcher. Nous aimerions beaucoup recevoir vos suggestions concernant des thèmes à aborder dans les prochains podcasts. Adressez-nous vos messages à @EIBMatt ou @AllarTankler sur Twitter.