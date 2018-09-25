Retrouvez d’autres épisodes de notre podcast en anglais sur iTunes, Spotify et Acast.

Le podcast « Future Europe » est une série de reportages audio sur chacun des 28 États membres de l’UE. Chaque épisode de la série raconte un projet qui illustre la façon dont les Européens vivront dans le futur. Et ce sont les personnes impliquées dans le projet qui s’expriment.

Une transformation portée par des infrastructures de villes intelligentes belges

Annemie de Pauw se rappelle l’aspect qu’avait le centre de Wetteren par le passé. « C’était sinistre, désert. » Maintenant, sa ville natale a été « transformée en une agréable localité où l’on se sent bien au quotidien ».

Annemie travaille dans la mairie flambant neuve de Wetteren. Ce bâtiment est quasiment neutre en carbone ; il est facilement accessible aux personnes handicapées et âgées, grâce aux ascenseurs qui assurent la liaison avec un parking souterrain.

Wetteren, qui compte 25 000 habitants environ, figure parmi plus de cent bénéficiaires de projets « villes intelligentes » en Belgique, qui visent à maintenir les services traditionnels tout en les rendant plus souples et plus efficaces. C’est sur une idée de la banque belge Belgius que le renouveau de Wetteren s’est amorcé. Cette banque a compris que les municipalités avaient besoin d’être soutenues pour encourager la concrétisation d’un plus grand nombre de projets ayant trait à l'efficacité énergétique, à la rénovation urbaine et à la mobilité. C’est ainsi qu’elle a élaboré son programme « Smart cities & Développement durable ».

« L’idée, c’est d’améliorer la qualité de vie des gens et de les aider à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés, de façon durable et écologique », explique Jeroen Vandevelde, qui gère le programme de Belfius.

La banque de l’UE finance des infrastructures intelligentes en Belgique

La Banque européenne d’investissement a compris les bénéfices sociaux et environnementaux de ce programme et s’y est associée en finançant plus de 100 projets dans l’ensemble de la Belgique.

Wetteren a reconverti une friche industrielle en plein cœur du centre-ville, juste à côté de l’Escaut. On trouve maintenant dans cette zone pas moins de 67 appartements, une poste et des cafés installés autour d'une place ornée de fontaines – et la nouvelle mairie.

On a construit un parking souterrain, libérant ainsi le nouveau site de la présence des voitures. Un nouveau pont franchissant la rivière, réservé aux piétons et aux cyclistes, permet d’accéder facilement au centre-ville et à ses établissements scolaires. Un tribunal régional est aussi en cours de construction.