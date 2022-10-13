Vous pensez probablement que les jours où l’on sillonne la planète en avion sont comptés. Que bientôt, vous partirez en vacances en train et que vous ferez peut-être un long trajet en bateau une ou deux fois dans votre vie. Eh bien, dans un avenir immédiat, vous allez probablement prendre le train plus souvent, c’est vrai. Mais à long terme – disons, à partir des années 2040 – il existera des solutions qui vous permettront de vous déplacer par voie aérienne... sur de longues et de courtes distances.

Pour faire en sorte que les voitures émettent moins de carbone, on produit des modèles électriques. Mais on ne peut pas faire tourner un avion de ligne sur des batteries, car leur densité énergétique ne le permet pas. Il faudrait une batterie énorme, vu l’énergie que consomme un moteur à réaction.

C’est là que l’hydrogène entre en jeu. Il libère trois fois plus d’énergie par unité de masse que le kérosène. En outre, il fournit davantage d’énergie, à partir d’un volume de carburant plus faible.

Des solutions pour le climat émanant des plus grands constructeurs aéronautiques

Airbus et Boeing, les plus grands constructeurs aéronautiques au monde, travaillent en ce moment même sur cette technologie, en adoptant toutefois des démarches différentes.

Boeing achète des start-up qui proposent des idées ingénieuses sur la technologie de l’hydrogène. Airbus travaille en interne et cherche à convertir les avions traditionnels en les équipant de moteurs à hydrogène. En 2022, l’entreprise a annoncé qu’elle utiliserait son A380 pour tester cette technologie. Airbus a également annoncé la mise en service d’avions de ligne à hydrogène à l’horizon 2035.

Bien sûr, le développement des avions prend généralement dix ans de retard ; ne comptez donc pas voler à l’hydrogène d’ici peu. Ceci dit, il s’agit d’une évolution technologique étonnante qui peut avoir un fort impact en matière d’émissions. En effet, l’hydrogène est produit par électrolyse. Et si cette électrolyse utilise de l’énergie renouvelable éolienne ou solaire, par exemple, alors aucune molécule de carbone n’est émise.

Les vertiports, des solutions de transport aérien bonnes pour le climat

Voilà l’évolution que je voulais évoquer au sujet des vols long-courriers...

... Mais nous pourrons aussi effectuer des déplacements aériens en ville.

Voici comment vont se métamorphoser les transports aériens, au cours des prochaines décennies. Il y aura moins de grands aéroports, mais tout un réseau de petits... Certains seront de taille si réduite qu’on les appellera des vertiports : ils seront à peine plus grands que des stations de taxi. Pour les vols long-courriers, vous monterez à bord d’un avion de ligne à hydrogène et atterrirez dans un grand aéroport qui fera office de plateforme de correspondance. Puis vous effectuerez un vol plus court dans un avion électrique sans pilote qui vous emmènera près de chez vous en compagnie d’une petite dizaine d’autres passagers. De là, vous pourrez même prendre un autre drone, encore plus petit, qui vous déposera dans un vertiport de votre quartier.

Les aéroports deviendront l’équivalent des gares ferroviaires d’aujourd’hui.

Mais nous reviendrons ultérieurement sur le sujet des trains, dans un autre épisode.

