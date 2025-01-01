Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La Conférence des Nations unies sur l’eau, organisée conjointement par le Tadjikistan et les Pays-Bas, a été la première du genre en près de 50 ans. Elle a réuni des États, des organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des scientifiques, des représentants de la société civile et d’autres parties prenantes. Elle s’est déroulée à un moment crucial, car nous devons accélérer l’action dans le domaine de l’eau si nous voulons respecter la trajectoire établie par les engagements mondiaux en matière de climat et de développement.

Garantir l’accès de toutes et tous à des services de distribution d’eau et d’assainissement gérés de façon durable fait partie des objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations unies à l’horizon 2030. L’ampleur de l’enjeu est une gageure en soi. L’insuffisance des financements et la faiblesse des systèmes de gouvernement ne font qu’aggraver cette situation qui empêche de nombreux pays de réaliser les avancées nécessaires. S’appuyant sur les données de 20 pays et territoires en développement, le département des affaires économiques et sociales des Nations unies fait état d’un déficit de financement de 61 % pour réaliser les objectifs en matière d’eau et d’assainissement.

La Banque européenne d’investissement, à ce jour l’un des principaux bailleurs de fonds au monde dans le secteur de l’eau, a participé à la conférence par l’intermédiaire d’une délégation emmenée par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de superviser l’action pour le climat.

  Pour en savoir plus, consulter notre avis aux médias

  Télécharger les Orientations de la BEI en matière de prêts au secteur de l’eau

Le vice-président Fayolle à la Conférence de l’ONU sur l’eau
Intervention du vice-président Ambroise Fayolle lors du « Leaders Segment » de la Conférence des Nations unies sur l’eau 2023.
Le VP Fayolle sur l’accélération de l’avancement de l’ODD 6
Conférence de l’ONU sur l’eau 2023 : le VP Fayolle évoque l’accélération de l’avancement de l’ODD 6 dans les pays en développement sans littoral.
La crise de l’eau, opportunité d’un investissement vital
Il faut nous concentrer sur les avantages à long terme des investissements dans cette ressource naturelle, et non sur des solutions d’appoint à la crise de l’eau
Maximiser les ressources limitées : la BEI actualise sa politique concernant le secteur de l’eau
La Banque européenne d’investissement (BEI) a publié ce jour ses nouvelles orientations pour le secteur de l’eau. Elles présentent les priorités d’investissement de la Banque dans le secteur, où les financements disponibles sont limités. Parmi ces priorités figurent les infrastructures conventionnelles ainsi que des approches innovantes, telles que l’économie circulaire, les solutions fondées sur la nature et la transition numérique. La politique de la BEI met en évidence les types d’investissements qui maximiseront l’impact des activités de la Banque en vue d’atteindre ses objectifs climatiques et environnementaux.
L’eau, investissement vital pour notre avenir – La BEI à la Conférence des Nations unies sur l’eau 2023
La Banque européenne d’investissement (BEI), l’un des plus grands bailleurs de fonds publics au monde dans le secteur de l’eau, assistera à la Conférence des Nations unies sur l’eau. Elle se joindra à l’appel en faveur de la multiplication des investissements dans l’eau pour relever les défis mondiaux en matière de développement et de climat. La BEI, détenue par les 27 États membres de l’Union européenne, sera représentée par des experts de ses services liés à l’eau et aux activités internationales ainsi que par son vice-président chargé du développement et de l’action pour le climat, Ambroise Fayolle. Ce dernier prendra la parole lors de la conférence et participera à plusieurs événements parallèles, notamment à la manifestation intitulée « Scaling up Water as Leverage for worldwide urban climate resilience » et au lancement de l’initiative de l’Équipe Europe relative à la gestion des eaux transfrontalières en Afrique, présidé par la Commission européenne.

Regarder comment nous préservons l’eau, notre ressource la plus précieuse

L’eau des montagnes alimente les entreprises italiennes
Améliorer l’approvisionnement en eau et l’assainissement en Équateur
La station de traitement de l’eau de Katosi en Ouganda

Découvrez comment nous protégeons nos ressources en eau

 

Eau et assainissement

Étant l’un des principaux bailleurs de fonds au secteur de l’eau à l’échelle mondiale à ce jour, nous faisons de la sécurité de l’eau et de l’adaptation aux changements climatiques une priorité.

 

Préservons nos océans

Nous soutenons l’économie bleue durable et les initiatives qui préservent nos océans.

 

Climat et environnement

Nous agissons pour faire face à l’urgence climatique et environnementale au cours de la décennie 2021-2030, qui est décisive.

 

Ensemble pour le climat

Nous sommes déterminés à concrétiser les objectifs climatiques de l’UE, tant en Europe que dans le reste du monde.

