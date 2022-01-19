Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La « President’s Chat » (discussion avec le président) est une initiative lancée en 2021 par la Banque de développement des Caraïbes (BDC) pour aborder des questions liées au développement d’une façon simple et non technique et pour permettre au grand public de mieux comprendre des défis sociaux et économiques qui ont une incidence sur le paysage mondial.

Les présidents de quatre grandes banques multilatérales de développement (BMD) ont participé à cette troisième édition de la « President’s Chat » :

  • Akinwumi A. Adesina, président de la Banque africaine de développement
  • Mauricio Claver-Carone, président de la Banque interaméricaine de développement
  • Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement
  • Hyginus « Gene » Leon, président de la Banque de développement des Caraïbes

Étant donné que les ressources importantes nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies ne sont pas facilement disponibles auprès des sources de financement conventionnelles, les BMD doivent former des partenariats stratégiques avec le secteur privé. Les discussions qui se sont déroulées dans le cadre de l’événement organisé cette année ont permis de découvrir comment les BMD peuvent jouer un rôle de catalyseur dans la mobilisation de financements privés pour obtenir des résultats en matière de développement.

Informations complémentaires  

Regarder la diffusion

Découvrir comment la BEI appuie le développement durable dans le monde entier

Relever les défis ensemble

Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Toutes les économies sont interconnectées. La prospérité dans une région favorise la prospérité partout ailleurs.

