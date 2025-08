Quatre femmes inspirantes, deux compositrices, une poétesse et une cheffe d’orchestre, seront mises à l’honneur lors du concert organisé par l’Équipe Europe à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

La délégation de l’UE à Vienne, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Bureau de liaison du Parlement européen en Autriche, la représentation de la Commission européenne dans ce pays, le bureau du Groupe BEI en Autriche et la Communauté de l’énergie invitent Dorothy Khadem-Missagh et l’orchestre du Beethoven Frühling Festival à présenter des œuvres de Flora Marlene Geißelbrecht et Louise Farrenc. Ces compositrices jettent un pont entre la période romantique et notre époque et abordent des questions brûlantes d’hier et d’aujourd’hui.

En 2025, nous commémorons la fin de la Seconde Guerre mondiale et la création des Nations unies il y a 80 ans, ainsi que la signature des accords d’Helsinki (Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, CSCE) il y a 50 ans. Nous célébrons également le 30e anniversaire de l’adhésion de l’Autriche à l’Union européenne et le 70e anniversaire de son entrée aux Nations unies en tant que 70e membre.

Dans ce contexte, nous vous proposerons une interprétation de « Die Waffen nieder ! » (« Bas les armes ! ») de la compositrice autrichienne contemporaine Flora Marlene Geißelbrecht. Cette œuvre puissante met en musique les mots de Bertha von Suttner, lauréate du prix Nobel de la paix, et constitue un plaidoyer pacifiste. Elle sera suivie de la Symphonie n° 3 de Louise Farrenc, point d’orgue musical de la soirée. Louise Farrenc, éminente compositrice romantique française, a été l’une des premières à plaider en faveur de l’égalité de rémunération pour les compositrices et les femmes en général, un sujet qui reste toujours d’actualité.

Dorothy Khadem-Missagh, jeune cheffe d’orchestre, pianiste et fondatrice du Beethoven Frühling Festival, symbolise une nouvelle génération de femmes sûres d’elles. Elle se sert de son rôle d’artiste et de sa présence dans des enceintes internationales, comme le « Women’s Summit » de Forbes, pour mettre en lumière des questions telles que l’égalité et l’autonomisation.