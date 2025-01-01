Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion (EMPL) de la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement ont organisé le mardi 21 juin 2022 un séminaire en ligne consacré aux bonnes pratiques concernant les instruments financiers du FSE+ en faveur de l’économie sociale.

Destiné aux praticiens du FSE, ce séminaire en ligne s’est concentré sur des instruments financiers concrets, présentant des exemples pratiques de l’appui du FSE à l’entrepreneuriat social et à la microfinance. Les participants ont bénéficié des présentations de spécialistes de la Commission européenne, de la BEI, des autorités de gestion et d’autres organismes prenant part à la mise en œuvre des instruments financiers.

Le programme de l’événement peut être consulté ici.

