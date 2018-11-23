L’édition 2018 du séminaire FI Campus proposera un programme complet d’exposés relatifs à la combinaison Fonds ESI / FEIS et à d’autres possibilités offertes par le règlement « omnibus ».

Parmi les orateurs figureront des experts de la Commission européenne et de la BEI, ainsi que des représentants d’autorités de gestion, d’intermédiaires financiers et d’autres autorités concernées.

Les participants au « FI Campus 2018 » pourront, à leur gré, se créer leur propre programme de formation en choisissant, parmi des séances se déroulant simultanément, celles qui les intéressent tout particulièrement, notamment :

des études de cas sur les instruments financiers relevant des Fonds ESI 2014-2020 dans différents États membres et régions pour un certain nombre d’objectifs thématiques, avec des exemples pratiques d’utilisation des possibilités offertes par le nouveau règlement « omnibus » pour combiner des ressources des Fonds ESI et du FEIS ;

des ateliers consacrés à des questions transversales importantes relatives aux instruments financiers relevant des Fonds ESI 2014-2020 ;

des groupes de discussion sur le rôle des intermédiaires financiers ;

sur le rôle des intermédiaires financiers ; ainsi que des séances spécifiquement dédiées aux différents fonds et aux instruments financiers en lien avec : le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

De plus, ils auront également tout loisir de réseauter et d’échanger leurs expériences entre eux et avec des experts invités.

Ce séminaire vise des participants s’intéressant aux instruments financiers relevant des Fonds ESI, notamment :

des autorités de gestion des Fonds ESI, participant directement ou prévoyant de participer à la mise en œuvre d’instruments financiers au titre des Fonds ESI ;

des organismes mettant en œuvre ou prévoyant de mettre en œuvre des instruments financiers au titre des Fonds ESI, ainsi que des intermédiaires financiers.

Le séminaire se déroulera en anglais.

Le programme détaillé de ce séminaire peut être consulté ici.

L’inscription se fait via la page web fi-compass avant le vendredi 23 novembre 2018.