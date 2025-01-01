Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

La Banque européenne d’investissement, la Commission européenne, la Fondation Bill et Melinda Gates, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF ont annoncé un nouveau partenariat de financement visant à saisir les possibilités décisives en matière de santé mondiale : éradiquer la poliomyélite et veiller à ce que les innovations en matière de santé soient plus accessibles aux personnes qui en ont le plus besoin. 

Le président Werner Hoyer a confirmé un financement de 500 millions d’euros en faveur de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite ; ces ressources démontrent l’engagement clair de la BEI en faveur de la santé mondiale et soulignent l’importance de la collaboration internationale entre les partenaires de la santé, du financement et de la philanthropie pour mettre fin à la menace de la maladie.

Le président Hoyer a également participé à une table ronde intitulée « Des espoirs dans le domaine de la santé : raisons d’être optimistes en matière de science et de coopération mondiale », au cours de laquelle il a insisté sur la nécessité cruciale de renforcer les financements innovants afin d’améliorer la santé publique mondiale.

  Plus d’informations sur notre participation ici.

  Regardez les moments forts de l’événement ici.

Key events

Conférence de presse annonçant le partenariat de financement pour l’éradication de la poliomyélite,
11 octobre 2023, 13 h 00-13 h 30 (GMT+ 2) à la Commission européenne, Berlaymont
  Revoir la diffusion en direct

Intervenant(e)s :

  • Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne
  • Bill Gates, coprésident de la fondation Bill et Melinda Gates
  • Werner Hoyer, président de la BEI
  • Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS
  • Catherine Russell, directrice générale de l’UNICEF
     

Table ronde – « Des espoirs dans le domaine de la santé : raisons d’être optimistes en matière de science et de coopération mondiale »,
11 octobre 2023, 14 h 30 – 15 h 30 (GMT+2)

    Plus d’informations sur le programme et les intervenant(e)s

« Cette intervention marquera une étape importante dans le renforcement de la vaccination et des soins de santé, en veillant à ce que chaque enfant, quelle que soit sa situation, puisse être protégé contre la poliomyélite. »

  • Werner Hoyer, président de la BEI

Récits et publications

Santé – Tour d’horizon 2023
Rapports 2023 de BEI Monde – L’histoire et l’impact
Comment dépenser judicieusement

Nos activités

 

Santé

En matière de santé, la BEI soutient des projets qui visent à assurer un accès universel à des services de haute qualité et abordables.

 

La BEI en bref

Nous bâtissons un avenir meilleur grâce à l’action pour le climat, à l’innovation et au développement durable en Europe et au-delà.

 

BEI Monde

Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Partout dans le monde, nos investissements contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

Autres événements pouvant vous intéresser

30-31
Oct Jui
2025 2026

Tournée d’information du Groupe BEI sur le logement

La BEI a organisé une tournée d’information sur le logement pour communiquer de plus amples informations sur la manière dont les États membres peuvent bénéficier de son offre à tous les niveaux (national, régional et local).
Aménagement urbain Des logements abordables et durables Infrastructures sociales Des logements abordables et durables
2
Jun
2026

The Circular City Centre - C3 webinar

How cities support circularity in the textiles value chain
Cities Urban development Circular economy Climate and environment Social infrastructure
11
Jun
2026

Réunion n°594 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne