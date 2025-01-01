La Banque européenne d’investissement, la Commission européenne, la Fondation Bill et Melinda Gates, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF ont annoncé un nouveau partenariat de financement visant à saisir les possibilités décisives en matière de santé mondiale : éradiquer la poliomyélite et veiller à ce que les innovations en matière de santé soient plus accessibles aux personnes qui en ont le plus besoin.

Le président Werner Hoyer a confirmé un financement de 500 millions d’euros en faveur de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite ; ces ressources démontrent l’engagement clair de la BEI en faveur de la santé mondiale et soulignent l’importance de la collaboration internationale entre les partenaires de la santé, du financement et de la philanthropie pour mettre fin à la menace de la maladie.

Le président Hoyer a également participé à une table ronde intitulée « Des espoirs dans le domaine de la santé : raisons d’être optimistes en matière de science et de coopération mondiale », au cours de laquelle il a insisté sur la nécessité cruciale de renforcer les financements innovants afin d’améliorer la santé publique mondiale.

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