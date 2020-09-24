Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Les villes peinent souvent à mettre en place des infrastructures résilientes et respectueuses du climat. En particulier dans l’hémisphère Sud, les villes ne disposent généralement pas des capacités, des moyens financiers et de l'appui nécessaires aux premières étapes de la préparation des projets.

Elles se retrouvent alors dans des impasses qui les empêchent d’amener leurs idées de projets au stade avancé de préparation et à la mise en œuvre. Dans un contexte d'urbanisation rapide, en particulier dans les pays en développement et les marchés émergents, les villes respectueuses du climat sont essentielles pour atteindre les objectifs mondiaux et nationaux en matière de climat, comme ceux de l’accord de Paris.

Annoncé en 2019, le City Climate Finance Gap Fund aide les villes des pays en développement et des pays émergents à réaliser leurs ambitions en matière de climat, transformant des plans et des projets d’aménagement urbain résilients et à faibles émissions de carbone en investissements prêts à être financés. Le Fonds contribuera à orienter des investissements et des programmes judicieux sur le plan climatique dans le but d'attirer davantage de financements et d'appui à la mise en œuvre.

Durant la Semaine du climat NYC 2020, nous organisons une manifestation qui réunira des responsables et des partenaires de haut niveau du Gap Fund pour examiner le rôle des partenariats et des financements ciblés dans l’impulsion d’une urbanisation qui tient compte des enjeux climatiques, en particulier dans le contexte de pandémies comme celle de COVID-19.

Le Gap Fund ouvre la voie pour les villes désireuses d’être à faibles émissions de carbone, résilientes et agréables à vivre grâce à d’ambitieux projets d’infrastructure. Il apporte une assistance technique au stade initial de la planification et de lors de la préparation d'un projet. Par son action, il contribue à débloquer dans les villes des investissements financièrement viables qui contribueront à une transformation de l’environnement local, à la réalisation des objectifs mondiaux en matière de climat et à une reprise verte. Le Gap Fund, dont la création a été annoncée à l’occasion du Sommet des Nations unies sur le climat en 2019, a été lancé en septembre 2020.  Il bénéficie d’un financement de l’Allemagne et du Luxembourg, et sera mis en œuvre par la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale.

Des villes durables dans le monde entier

24 septembre 2020

Un nouveau fonds pour un nouvel avenir urbain

Quand les villes se relèveront après la pandémie, elles devront se préparer à un avenir jalonné de menaces climatiques. La direction d’une grande structure d’investissement pour le climat explique comment développer la résistance des villes aux chocs futurs.
23 septembre 2020

Mobiliser des capitaux privés pour des villes plus durables

Les villes doivent construire des infrastructures et les investisseurs ont besoin de rendements stables à long terme. Les technologies pour des villes intelligentes peuvent les rapprocher.
22 septembre 2020

Des villes climato-intelligentes, à l’issue de la crise sanitaire

À l’heure où les villes se remettent de la pandémie, elles doivent se préparer à un avenir jalonné de menaces climatiques. La directrice d’une grande structure d’investissement pour le climat explique comment développer la résilience des villes face aux chocs futurs.
21 septembre 2020

Pour le maire de Lima, la relance verte pourrait germer en ville du fait du COVID-19

L’impact du COVID-19 sur les villes donne à réfléchir, mais le maire de Lima, au Pérou, estime qu’il pourrait permettre de repenser la vie urbaine
Des villes durables dans le monde entier

Aménagement urbain

La BEI s’attaque aux problèmes environnementaux et sociaux en soutenant des projets qui rendent la vie dans les zones urbaines plus durable.

Action en faveur du climat

La BEI entend jouer un rôle de premier plan en vue de mobiliser les financements nécessaires au respect de l’engagement mondial visant à contenir le réchauffement de la planète bien en dessous de 2 °C, l’objectif étant 1,5 °C.

La BEI et le développement

Nous instaurons la stabilité et la croissance durable. Nous luttons contre les changements climatiques. Dans le monde entier.

Une initiative menée en partenariat avec :

