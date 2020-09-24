Les villes peinent souvent à mettre en place des infrastructures résilientes et respectueuses du climat. En particulier dans l’hémisphère Sud, les villes ne disposent généralement pas des capacités, des moyens financiers et de l'appui nécessaires aux premières étapes de la préparation des projets.

Elles se retrouvent alors dans des impasses qui les empêchent d’amener leurs idées de projets au stade avancé de préparation et à la mise en œuvre. Dans un contexte d'urbanisation rapide, en particulier dans les pays en développement et les marchés émergents, les villes respectueuses du climat sont essentielles pour atteindre les objectifs mondiaux et nationaux en matière de climat, comme ceux de l’accord de Paris.

Annoncé en 2019, le City Climate Finance Gap Fund aide les villes des pays en développement et des pays émergents à réaliser leurs ambitions en matière de climat, transformant des plans et des projets d’aménagement urbain résilients et à faibles émissions de carbone en investissements prêts à être financés. Le Fonds contribuera à orienter des investissements et des programmes judicieux sur le plan climatique dans le but d'attirer davantage de financements et d'appui à la mise en œuvre.

Durant la Semaine du climat NYC 2020, nous organisons une manifestation qui réunira des responsables et des partenaires de haut niveau du Gap Fund pour examiner le rôle des partenariats et des financements ciblés dans l’impulsion d’une urbanisation qui tient compte des enjeux climatiques, en particulier dans le contexte de pandémies comme celle de COVID-19.