Cyprus
29
sep 2025

Réunion n°586b du Conseil d’administration

Lieu: Cyprus , cy

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie :

  • l’ordre du jour de la réunion, au moins quatre jours avant la séance ;
  • le procès-verbal de la séance, notamment la liste des conflits d’intérêts déclarés par les participants concernant un projet à financer. En principe, le procès-verbal est approuvé à la réunion suivante, puis il est publié sur le site web de la Banque.
1
-
31
Jan
2022
Dec
2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.

21
-
26
Sep
2025

The EIB at the 80th United Nations General Assembly

Follow us at the 80th United Nations General Assembly in New York as we work with our partners on delivering on the United Nations’ Sustainable Development Goals and strengthening international partnerships.

24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie