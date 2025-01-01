Le comité de pilotage du FEIS a le plaisir de vous inviter à la troisième consultation des parties prenantes du FEIS, qui se déroulera le vendredi 14 décembre 2018 de 9 h 30 à 13 h 00 dans les locaux de la BEI à Luxembourg. Cette manifestation réunira un large éventail de parties prenantes, telles que des représentants des pouvoirs publics, des organismes-cadres, des laboratoires d'idées, des promoteurs de projets, des organisations de la société civile et des partenaires sociaux concernés qui manifestent un vif intérêt pour le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et dont les contributions sont très précieuses pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du FEIS.

Le FEIS a été lancé en 2015 par le Groupe BEI et la Commission européenne pour faire face au manque d’investissements en Europe. Le comité de pilotage du FEIS en détermine l’orientation stratégique et en supervise la mise en œuvre. À cet effet, il privilégie un processus de consultation continu avec des parties prenantes extérieures qu’il considère comme des partenaires stratégiques qui apportent des points de vue et des recommandations d’experts sur les questions relatives au FEIS.

La consultation publique des parties prenantes du 14 décembre 2018 abordera des thèmes clés concernant la mise en œuvre du FEIS. L’impact du FEIS après trois années d’activité, la coopération entre la BEI et les banques ou institutions nationales de développement ou encore l’accès des PME et des ETI au financement seront notamment abordés.

Une présentation fera le point sur l’état d’avancement du FEIS et vous aurez la possibilité de participer à une séance de questions-réponses avec les membres du comité de pilotage du FEIS, le directeur général du FEIS et des experts du Groupe BEI sur des sujets mis en évidence dans les avis des parties prenantes, tels que la répartition géographique et sectorielle du FEIS, les modifications apportées depuis l’entrée en vigueur de la version modifiée du règlement instituant le FEIS et bien d’autres encore.

La date limite pour les inscriptions était le mardi 27 novembre 2018. Un programme détaillé de la manifestation vous sera fourni ultérieurement. Veuillez noter que les places sont limitées et seront attribuées par ordre de réception des inscriptions.

Pour toute question liée à la manifestation ou à l’inscription, veuillez contacter le secrétariat du FEIS :

Tél. +352 437 983 087

Courriel : EFSIsecretariat@bei.org