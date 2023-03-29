Le Prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle (Der Internationale Karlspreis zu Aachen) est la récompense la plus ancienne et la plus célèbre rendant hommage à l’engagement en faveur de l’unification européenne. Le prix tire son nom de Charlemagne, roi des Francs, qui avait été considéré comme le « père de l’Europe » par ses contemporains. Parmi les récents lauréats du Prix Charlemagne figurent les dirigeants de l’opposition biélorusse (2022), Klaus Iohannis (2020-2021), António Guterres (2019), Emmanuel Macron (2018), Timothy Garton Ash (2017) et le pape François (2016).

Le conseil d’administration de la Société pour la remise du Prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle décerne le Prix Charlemagne 2023 au peuple ukrainien et au président Volodymyr Zelensky pour leur lutte pour la liberté et la démocratie face à la guerre d’agression russe injustifiée. Cette récompense souligne le fait que l’Ukraine fait partie de l’Europe et que son peuple et son gouvernement, dirigé par le président Volodymyr Zelensky, soutiennent et défendent les valeurs européennes, et méritent donc d’être encouragés à entamer rapidement des négociations d’adhésion avec l’Union européenne.

