Le Prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle (Der Internationale Karlspreis zu Aachen) est la récompense la plus ancienne et la plus célèbre rendant hommage à l’engagement en faveur de l’unification européenne. Le prix tire son nom de Charlemagne, roi des Francs, qui avait été considéré comme le « père de l’Europe » par ses contemporains. Parmi les récents lauréats du Prix Charlemagne figurent les dirigeants de l’opposition biélorusse (2022), Klaus Iohannis (2020-2021), António Guterres (2019), Emmanuel Macron (2018), Timothy Garton Ash (2017) et le pape François (2016).

Le conseil d’administration de la Société pour la remise du Prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle décerne le Prix Charlemagne 2023 au peuple ukrainien et au président Volodymyr Zelensky pour leur lutte pour la liberté et la démocratie face à la guerre d’agression russe injustifiée. Cette récompense souligne le fait que l’Ukraine fait partie de l’Europe et que son peuple et son gouvernement, dirigé par le président Volodymyr Zelensky, soutiennent et défendent les valeurs européennes, et méritent donc d’être encouragés à entamer rapidement des négociations d’adhésion avec l’Union européenne.

Regarder la retransmission de la cérémonie de remise du Prix Charlemagne

Principaux événements

  • Toute la journée – Forum Prix Charlemagne-Europe
  • 14h00 - 15h30 – table ronde ayant pour thème « Entre élargissement et réforme interne : comment une Union élargie peut-elle fonctionner ? », avec la participation de Werner Hoyer, président de la BEI.

Pour en savoir plus, consulter le programme

  • Cérémonie de remise du Prix Charlemagne, en présence de Werner Hoyer, président de la BEI

La BEI aux côtés de l’Ukraine

29 mars 2023

La BEI approuve l’initiative « EU for Ukraine » pour financer le redressement et la reconstruction de l’Ukraine et soutient les investissements dans les transports, l’énergie et les entreprises dans le monde

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour l’initiative « EU for Ukraine », un nouveau dispositif destiné à financer la reconstruction et le redressement du pays. Ce dispositif de nature temporaire permettra à la BEI de continuer à s’engager en faveur du pays pendant que le soutien de l’Union européenne attendu à moyen terme est mis en place.
Conseil d'administration Institutional Solidarity with Ukraine Transports Initiative « EU for Ukraine » Le Comité de direction Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international Infrastructures sociales Énergie
2 février 2023

La BEI en bref 2023

Cette édition de La BEI en bref offre une vue d’ensemble des activités de la Banque européenne d’investissement en 2022, en illustrant leur impact sous forme de chiffres aisément compréhensibles.

