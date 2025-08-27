Chaque année, le Parlement européen adopte deux résolutions sur les activités annuelles de la Banque européenne d’investissement. Le Parlement européen peut ainsi envisager les activités de la Banque dans le contexte de ses responsabilités législatives, budgétaires et politiques. Dans le même temps, la BEI suit attentivement l’évolution des préoccupations et des priorités du Parlement.

La présidente Nadia Calviño a fait part, à Strasbourg, de sa vision de l’orientation future de la Banque européenne d’investissement aux députés européens, auxquels elle a présenté huit priorités stratégiques en matière de financement et de soutien.