Par Stephane Petti et Birgitte Keulen

Les transports sont une composante essentielle de notre quotidien. Chaque jour, la fiabilité de la mobilité influence notre capacité à obtenir ou conserver un emploi, à retrouver des parents proches et des amis, ou à accéder à des services publics essentiels. Les transports constituent également l’épine dorsale de l’économie moderne, en permettant la circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-d’œuvre au sein des pays. La libre circulation des personnes et des marchandises est impossible sans infrastructures de transport.

Toutefois, le secteur des transports est celui qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne. Il représentait environ 31 % des émissions totales dans l’UE et 24 % dans le monde en 2019. C’est aussi l’unique secteur économique où les émissions ont continué à augmenter jusqu’à l’apparition de la pandémie. Étant donné que le nombre de personnes et de marchandises ayant besoin d’être transportées devrait augmenter après la relance post-COVID, les États et les entreprises tentent de remédier à cette situation. Cela passe par l’innovation et la mise à disposition de nouvelles solutions de mobilité qui seront non seulement abordables, mais aussi sûres, accessibles, efficaces et vertes.

À l’échelle mondiale, les infrastructures de transport nécessiteront 50 000 milliards de dollars d’investissements d’ici à 2040, et le déficit d’investissement est estimé à 10 000 milliards de dollars, selon Global Infrastructure Outlook. Ce montant est impressionnant, mais, en réalité, il représente une formidable occasion de soutenir la recherche et le développement de technologies de pointe, telles que les combustibles de substitution et les batteries vertes, et de nouvelles solutions pour les infrastructures comme les réseaux de recharge en électricité et en hydrogène.

En qualité de grand bailleur de fonds dans le domaine des transports, la Banque européenne d’investissement tente de mobiliser des investissements dans les transports verts et innovants. En finançant un large éventail de projets et d’initiatives dans le monde entier, la Banque montre que nous pouvons trouver le juste équilibre entre l’augmentation de la demande de mobilité et la durabilité. Voici comment le financement de l’innovation et de la transition énergétique pourrait contribuer à transformer le secteur des transports de façon vraiment durable.

Financement d’innovations durables et plus intelligentes

Les investissements dans l’innovation permettront de rendre les transports plus intelligents (transformation numérique), plus propres (via des moyens de locomotion moins polluants comme les transports publics et les véhicules électriques) et plus sûrs (notamment grâce à l’automatisation des transports et des systèmes connexes tels que les systèmes de contrôle du trafic). Toutefois, les financements sont restés très inégaux, les jeunes pousses et les petites entreprises spécialisées dans les technologies climatiques rencontrant souvent des difficultés majeures en matière de financement pour entrer sur ce marché. Parmi les contraintes figurent une forte concurrence de la part des grandes entreprises, des coûts d’investissement initiaux élevés et un faible élan en faveur des investissements à l’appui de l’atténuation des changements climatiques dans ce secteur.

C’est pourquoi, ces dernières années, la Banque européenne d’investissement a élargi son champ d’action au-delà des grands projets d’infrastructures pour appuyer des projets de plus petite dimension.

© Shutterstock

Grâce aux nouveaux outils de financement mis en place par la banque de l’UE, tels que les prêts intermédiés, les garanties et les prêts d’amorçage-investissement, les entreprises peuvent accéder à des financements abordables, obtenir une tarification concurrentielle et attirer davantage d’investisseurs. Ainsi, en 2018, la Banque européenne d’investissement a signé un prêt de 30 millions d’euros pour soutenir une entreprise française qui conçoit et produit des navettes et taxis électriques et autonomes.

La Banque permet aux entrepreneurs de commercialiser leurs idées et d’être compétitifs sur la scène mondiale grâce à des initiatives telles que Mobilité future, InnovFin et InvestEU, soutenues par la Commission européenne. À titre d’exemple, en 2018, la Banque européenne d’investissement a signé un accord de prêt de 350 millions de dollars avec Northvolt pour appuyer la construction de la première méga-usine de batteries au lithium en Europe. Ce prêt s’inscrivait dans le cadre du volet « Projets de démonstration dans l’énergie » du dispositif InnovFin et constituait une étape cruciale pour l’avancée des véhicules électriques en Europe. La première ligne de production de Northvolt est entrée en service fin 2021. Par ailleurs, en 2020, la BEI a appuyé une plateforme de mobilité partagée avec un prêt de 15 millions d’euros au titre de Mobilité future.

La Banque offre également une assistance technique et un soutien consultatif pour aider les petites entreprises des transports à solliciter et obtenir des financements essentiels. L’année dernière, la Banque a signé un accord avec Hydrogen Europe qui fournira des conseils financiers pour des projets relatifs à l’hydrogène et contribuera à stimuler davantage le financement de l’hydrogène vert dans toute l’Europe.

La voie à suivre

Les transports sont liés aux questions les plus cruciales de notre époque. Ils contribuent au bien-être des individus et permettent d’accéder aux biens et services nécessaires à une meilleure qualité de vie. Parallèlement, leurs effets induits négatifs, notamment les émissions de CO2, sont de plus en plus préoccupants.

Améliorer la mobilité et réaliser les ambitions climatiques n’est pas contradictoire. Investir dans des transports plus écologiques répond à la demande croissante en matière de transport et aux objectifs de développement. Il s’agit également de financer de nouvelles solutions et technologies en matière de mobilité innovante qui rendront les transports plus intelligents, plus écologiques, plus sûrs et plus efficaces. L’heure est venue de rendre nos transports plus propres et plus modernes !

 

À propos de l’auteur/l’autrice

Birgitte Keulen
Birgitte Keulen

Birgitte Keulen travaille à la Banque européenne d’investissement en tant que conseillère sur les questions relatives au climat et coordinatrice de l’initiative pour des transports plus propres, un dispositif conjoint de la Commission européenne et de la BEI destiné à soutenir le déploiement de véhicules de transport moins polluants et des infrastructures connexes, telles que les points de ravitaillement et stations de recharge.

  • infrastructures
  • venture debt
  • Capital-risque et capital-investissement
  • Transports
  • capital-risque
  • France
  • Climat et environnement
  • Transformation numérique et innovation technologique
  • Infrastructures sociales
À propos de l’auteur/l’autrice

Stéphane Petti
Stéphane Petti

Stéphane Petti est spécialiste des technologies et de l’innovation en matière de transports au sein de la direction des projets de la Banque européenne d’investissement à Luxembourg. Il participe à l’instruction économique et technique de projets d’investissement dans le secteur de la mobilité en Europe et partout dans le monde. Ces projets vont des technologies propres (infrastructures de recharge et pour l’hydrogène et voitures électriques) aux infrastructures de transport intelligentes (services de mobilité fondés sur le numérique, actifs robotiques pour les transports, etc.). Il prodigue également des conseils sur divers aspects liés à l’évolution du marché et des politiques en matière de mobilité.

