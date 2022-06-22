Par Stephane Petti et Birgitte Keulen

Les transports sont une composante essentielle de notre quotidien. Chaque jour, la fiabilité de la mobilité influence notre capacité à obtenir ou conserver un emploi, à retrouver des parents proches et des amis, ou à accéder à des services publics essentiels. Les transports constituent également l’épine dorsale de l’économie moderne, en permettant la circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-d’œuvre au sein des pays. La libre circulation des personnes et des marchandises est impossible sans infrastructures de transport.

Toutefois, le secteur des transports est celui qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne. Il représentait environ 31 % des émissions totales dans l’UE et 24 % dans le monde en 2019. C’est aussi l’unique secteur économique où les émissions ont continué à augmenter jusqu’à l’apparition de la pandémie. Étant donné que le nombre de personnes et de marchandises ayant besoin d’être transportées devrait augmenter après la relance post-COVID, les États et les entreprises tentent de remédier à cette situation. Cela passe par l’innovation et la mise à disposition de nouvelles solutions de mobilité qui seront non seulement abordables, mais aussi sûres, accessibles, efficaces et vertes.

À l’échelle mondiale, les infrastructures de transport nécessiteront 50 000 milliards de dollars d’investissements d’ici à 2040, et le déficit d’investissement est estimé à 10 000 milliards de dollars, selon Global Infrastructure Outlook. Ce montant est impressionnant, mais, en réalité, il représente une formidable occasion de soutenir la recherche et le développement de technologies de pointe, telles que les combustibles de substitution et les batteries vertes, et de nouvelles solutions pour les infrastructures comme les réseaux de recharge en électricité et en hydrogène.

En qualité de grand bailleur de fonds dans le domaine des transports, la Banque européenne d’investissement tente de mobiliser des investissements dans les transports verts et innovants. En finançant un large éventail de projets et d’initiatives dans le monde entier, la Banque montre que nous pouvons trouver le juste équilibre entre l’augmentation de la demande de mobilité et la durabilité. Voici comment le financement de l’innovation et de la transition énergétique pourrait contribuer à transformer le secteur des transports de façon vraiment durable.