Des conditions désespérées

Fin 2014, la Banque européenne d’investissement a approuvé un prêt de 200 millions d’euros pour venir en aide aux personnes qui avaient fui le conflit et aux villes qui les avaient accueillies. Le prêt a été conçu pour appuyer presque tous les projets publics essentiels à la vie quotidienne. De nombreuses propositions portaient sur les systèmes de chauffage. Beaucoup de régions ukrainiennes ont recours au chauffage urbain. Ainsi, lorsqu’un obus frappe un tuyau, des quartiers entiers sont privés de chauffage. Dans les écoles, hôpitaux et autres bâtiments publics, nous avons installé des chaudières individuelles à bois ou alimentées par d’autres matières organiques pouvant être collectées localement. Ces systèmes ne pourraient pas être mis hors service facilement.

Lorsque j’ai visité certaines parties de l’Ukraine orientale en décembre 2015 afin d’examiner les projets, j’ai pu constater que la quantité de travail à entreprendre était considérable. J’ai vu le personnel des urgences hospitalières opérer en manteau de fourrure parce que le chauffage avait été endommagé. Aucun verre ne protégeait des intempéries la salle d’opération, dont les murs portaient des traces de moisissures. Le carrelage était fissuré. La température était de moins 20 °. C’était atroce. J’avais l’impression d’évoluer dans un film post-apocalyptique de type « Mad Max », au milieu d’un paysage de mines de charbon abandonnées, d’usines désaffectées et de villes et de ponts bombardés. De nombreuses personnes impliquées dans le conflit sévissant dans ces villes étaient volontaires dans l’armée. Elles s’habillaient en civil ou partiellement en tenue militaire et conduisaient d’étranges sortes d’automobiles et d’autres véhicules peints façon camouflage qui servaient de véhicules militaires. Il y avait des postes de contrôle des papiers à chaque sortie de ville. Des bombardements avaient lieu la nuit et des combats de chars le jour au son des tirs de mitraillette le long de la « ligne de contact ». Les routes étaient en piteux état, il n’y avait pas de restaurants. Les gens vivaient dans des conditions désespérées.

Des localités par centaines avaient besoin d’aide

Nous avons réparé plus de 90 hôpitaux, des installations médicales et un grand nombre d’établissements d’enseignement. Les écoles rénovées font partie des visites qui m’ont le plus réjoui. Plus de 700 écoles avaient besoin d’être réparées dans la région orientale du Donbass. Les fenêtres de nombreux jardins d’enfants et écoles avaient été soufflées par les combats. Nos prêts ont permis d’y isoler les murs, d’ajouter des fenêtres et des portes, de remplacer les toits et le câblage électrique, de réparer les conduites d’eau, d’installer des gicleurs d’incendie et d’ajouter des équipements et du mobilier. Nous avons restauré des bibliothèques, des centres d’accueil pour femmes et pour les sans-abris et des installations sportives. Un centre sportif comptait plus de 600 athlètes, dont une adolescente qui a récemment remporté un championnat international de karaté à Dublin. Nous avons remplacé les câbles aériens et les portiques pour un système de tramways qui avait été criblé de balles. Nous avons approuvé des projets pour des sommes aussi modiques que 20 000 euros et aussi importantes que 5 millions d’euros.