Des projets et des personnes

Le Fonds européen d’investissement investit dans le premier fonds d’amorçage destiné aux entreprises issues du milieu universitaire français afin de soutenir les recherches sur le cancer d’Angelita Rebollo.

Dans son laboratoire de l’Université Pierre et Marie Curie, situé près des bords de Seine au centre de Paris, Angelita Rebollo a mis au point une technique permettant de bloquer certaines fonctions spécifiques des protéines qui transforment les cellules saines en cellules cancéreuses. Ce traitement pourrait aider des personnes atteintes de diverses pathologies. Les premiers résultats indiquent qu’il sera d’abord utilisé pour le traitement du cancer des ovaires et de certaines formes graves de cancer du sein. Alors que la chimiothérapie entraîne de nombreux effets secondaires en détruisant des cellules saines, la thérapie ciblée d’Angelita Rebollo s’attaque uniquement aux cellules cancéreuses.

Les recherches d’Angelita sur le sujet ont débuté il y a 17 ans à Madrid et l’ont amenée à créer une entreprise, PEP-Therapy, avec quelques autres scientifiques travaillant dans de prestigieux instituts de recherche en France. L’entreprise porte le nom des molécules étudiées par Angelita Rebollo (peptides pénétrants et interférents) et son rôle est de transformer cette découverte scientifique en traitement capable de sauver des vies. « Nous avons créé cette entreprise pour que nos découvertes soient transmises du chercheur au patient », explique Angelita Rebollo. « Notre objectif est de développer une molécule qui aidera un très grand nombre de personnes. »

PEP-Therapy a reçu un apport de 1 million d’euros de la part de Quadrivium 1, le premier fonds d’investissement français fournissant des capitaux d’amorçage à des projets issus d’une douzaine d’instituts de recherche universitaire en France, ou liés à ces instituts, dans les domaines des sciences de la vie et de la technologie numérique. Les universités états-uniennes ont été les premières à appliquer ce modèle puis il a été largement adopté au Royaume-Uni. En France, il s’agit d’une première. « Il n'a pas été simple d'introduire ce concept en France », explique Philippe Tramoy, gestionnaire du portefeuille Sciences de la vie du fonds Quadrivium 1. « Comme notre fonds est le premier du genre, tout le monde nous observe pour voir si ce modèle est bon à suivre. »

Le Fonds européen d’investissement a accordé à Quadrivium 1 un apport de 20 millions d’euros garanti par le FEIS.

La dimension économique de la recherche scientifique n’échappe pas à Angelita Rebollo. Après tout, si elle a quitté son poste à Madrid, c’est à cause de la rareté des ressources consacrées à la recherche en Espagne. Avant de s’installer à Paris, elle est également passée par l’Allemagne et la Belgique. « L’investissement de Quadrivium nous permet de financer les différentes étapes du développement », explique-t-elle. « Nous avions besoin de fonds pour trouver cette molécule, qui, nous l’espérons, sauvera des vies. »