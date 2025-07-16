Robert de Groot

Ressources essentielles
Les domaines relevant du champ de supervision du vice-président de Groot sont les suivants :
Priorités stratégiques
- Sécurité et défense
- Transports
- Élargissement de l’UE
BEI Monde – Financements dans les Balkans occidentaux
Responsabilité globale des relations institutionnelles avec la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI
Projets et fonctions internes
- Rationalisation du processus de prêt et des délais de conclusion des opérations de financement
- Guichet unique et procédure accélérée pour les programmes prioritaires phares
Relations interinstitutionnelles et positions extérieures
- OTAN