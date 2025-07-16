Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Robert de Groot

Vice-président de la BEI

Ressources essentielles

  Curriculum Vitae

  Photothèque

  Vidéothèque

Les domaines relevant du champ de supervision du vice-président de Groot sont les suivants :

Priorités stratégiques

  • Sécurité et défense
  • Transports
  • Élargissement de l’UE

BEI Monde – Financements dans les Balkans occidentaux

Responsabilité globale des relations institutionnelles avec la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI

Projets et fonctions internes

  • Rationalisation du processus de prêt et des délais de conclusion des opérations de financement
  • Guichet unique et procédure accélérée pour les programmes prioritaires phares

Relations interinstitutionnelles et positions extérieures

  • OTAN

Derniers articles et discours

16 juillet 2025

Pays-Bas : la BEI, Rabobank et DLL s’associent pour mettre à disposition 1 milliard d’euros pour les PME européennes à l’appui de la durabilité et de l’agriculture

Rabobank, DLL et la Banque européenne d’investissement (BEI) s’associent pour améliorer l’accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et soutenir en particulier le développement durable et les secteurs de la bioéconomie, notamment l’agriculture.
Agro-industrie PME Le Comité de direction Robert E. de Groot Durabilité Pays-Bas Union européenne Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
15 juillet 2025

Espagne : la BEI accorde un financement de 385 millions d’euros à Indra Group pour stimuler sa R-D dans les technologies de la défense et de l’espace

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de financement de 385 millions d’euros avec Indra Group pour appuyer les activités de recherche-développement de cette entreprise technologique espagnole. Ce financement permettra à Indra d’investir dans la RDI pour développer des technologies de pointe destinées au secteur de la défense et de l’espace. Il s’agit à ce jour du plus important accord de financement signé par la BEI en Espagne afin de renforcer les capacités de sécurité et de défense de l’Union européenne.
Le Comité de direction Nadia Calviño Robert E. de Groot Espagne Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence
11 juillet 2025

Participation record du personnel du Groupe Banque européenne d’investissement à la Luxembourg Pride Run

Pas moins de 475 membres du personnel du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) ont participé hier à la Pride Run, un événement annuel célébrant la diversité, l’inclusion et l’égalité à Luxembourg. La participation du Groupe BEI a plus que doublé par rapport à l’édition précédente, soulignant d’autant plus l’importance que revêtent ces sujets pour les membres de son personnel. Sur des parcours de 5 km et 10 km, la Pride Run rassemble des entreprises, des associations, des amis, des familles et toutes les personnes alliées de la communauté LGBTQI+ au sein d’un espace sûr et ouvert où chacune et chacun peut s’exprimer librement, tout en célébrant la diversité.
Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Robert E. de Groot Grandes entreprises
Voir plus  

Portraits officiels

EIB Vice-President
Robert de Groot
EIB Vice-President
Photographe: Liam McEvoy
©EIB
Télécharger original
EIB Vice-President
Robert de Groot
EIB Vice-President
Photographe: Liam McEvoy
©EIB
Télécharger original
EIB Vice-President
Robert de Groot
EIB Vice-President
Photographe: Liam McEvoy
©EIB
Télécharger original
Vice-President of the EIB
Robert de Groot
Vice-President of the EIB
©European Union
Télécharger original
Robert De Groot
Robert De Groot
Robert De Groot
©EIB
Télécharger original

Suivez Robert de Groot sur les réseaux sociaux

  LinkedIn