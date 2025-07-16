Robert de Groot

Les domaines relevant du champ de supervision du vice-président de Groot sont les suivants :

Priorités stratégiques

Sécurité et défense

Transports

Élargissement de l’UE

BEI Monde – Financements dans les Balkans occidentaux

Responsabilité globale des relations institutionnelles avec la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI

Projets et fonctions internes

Rationalisation du processus de prêt et des délais de conclusion des opérations de financement

Guichet unique et procédure accélérée pour les programmes prioritaires phares

Relations interinstitutionnelles et positions extérieures