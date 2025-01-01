Salaire et indemnités

Notre personnel est notre plus grand atout. À la Banque européenne d’investissement, nous offrons une expérience professionnelle enrichissante, avec la possibilité d’évoluer, de vous développer et de suivre vos aspirations à chaque étape de votre carrière.

Vous pourrez bénéficier d’une enveloppe de rémunération compétitive ainsi que d’avantages financiers et non financiers uniques pour vous et les membres de votre famille ou les personnes à votre charge. Les salaires, allocations et autres rétributions financières sont couverts par le régime fiscal commun de l’Union européenne (UE) applicable aux fonctionnaires de l’Union et sont exonérés de l’impôt national sur le revenu.

Nous proposons :