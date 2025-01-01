Salaire et indemnités

Notre personnel est notre plus grand atout. À la Banque européenne d’investissement, nous offrons une expérience professionnelle enrichissante, avec la possibilité d’évoluer, de vous développer et de suivre vos aspirations à chaque étape de votre carrière.
Vous pourrez bénéficier d’une enveloppe de rémunération compétitive ainsi que d’avantages financiers et non financiers uniques pour vous et les membres de votre famille ou les personnes à votre charge. Les salaires, allocations et autres rétributions financières sont couverts par le régime fiscal commun de l’Union européenne (UE) applicable aux fonctionnaires de l’Union et sont exonérés de l’impôt national sur le revenu.
Nous proposons :
Salaire de base
Les salaires de base annuels de la BEI sont déterminés en fonction du niveau de responsabilité du poste. Nous réalisons régulièrement des enquêtes portant sur les niveaux de rémunération afin d’évaluer la compétitivité externe de nos conditions salariales.
Les bandes de salaires correspondantes pour 2025 (montants bruts) figurent ci-dessous (indication du minimum et du maximum pour chaque bande), pour les contrats à durée déterminée et indéterminée.
|Grade level
|Minimum (EUR)
|Maximum (EUR)
|9
|253 000,00
|310 500,00
|8
|205 000,00
|280 000,00
|7
|159 466,62
|255 146,60
|6
|109 198,23
|174 717,16
|5
|78 665,74
|125 865,18
|4
|62 489,57
|99 983,31
|3
|55 569,47
|88 911,17
|2
|50 328,37
|80 525,38
|1
|44 891,05
|71 825,68
Vous serez assujetti(e) à un impôt sur les salaires et pensions de retraite versés par la BEI et dont vous devrez vous acquitter au profit de l’UE. Le protocole sur les privilèges et immunités de l’UE s’applique à notre personnel.
Si vous êtes embauché(e) dans un bureau en dehors du Luxembourg, votre rémunération peut être adaptée au coût de la vie dans le pays concerné.
Pour en savoir plus sur la rémunération des membres des instances dirigeantes.
Des récompenses liées aux résultats
Les membres du personnel peuvent recevoir une récompense annuelle au titre des résultats, basée, d’une part, sur les résultats de la Banque et, d’autre part, sur les résultats individuels. Cette récompense peut atteindre jusqu’à 35 % de votre salaire de base annuel.
D’autres avantages financiers et non financiers
Nous offrons un large éventail d’avantages à tous les membres de notre personnel, s’ils remplissent les conditions requises pour en bénéficier.
À votre arrivée
- Recherche de logement
- Frais de déménagement et de voyage
- Indemnité d’installation
- Exonération de TVA
- Indemnité d’expatriation
Votre rémunération
- Salaire de base
- Récompenses au titre des résultats
- Heures supplémentaires payées (uniquement pour les grades 1 à 3)
Vos assurances (maladie et autres)
- Assurance maladie
- Médecine préventive
- Assurance accident
- Assurance pour les déplacements professionnels
- Assistance internationale d’urgence
Pour votre famille
- Allocation de famille
- Allocation pour enfant
- École européenne gratuite
- Garderie
Votre pension
- Régime de pension
- Régime complémentaire volontaire de prévoyance
L’évolution de votre carrière
- Mobilité interne
- Programmes de formation
- Possibilités de développement professionnel
L’équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée
- Congés annuels
- Télétravail
- Régime de travail flexible
- Travail à temps partiel
- Congé de maternité, parental, d’adoption
- Congés spéciaux
Lors de votre départ
- Allocation de départ
- Indemnité de réinstallation
- Frais de déménagement et de voyage
Développement professionnel et bien-être
À la BEI, vous aurez la possibilité de poursuivre une longue carrière qui vous donnera la possibilité de changer la donne. Vous y bénéficierez aussi d’une organisation souple du travail adaptée à vos besoins et à vos préférences.
Votre développement professionnel
À la BEI, vous pourrez bénéficier de nos possibilités de développement et de perfectionnement des talents, afin de renforcer vos compétences à votre poste et pour faire évoluer votre carrière. Vous pourrez également profiter de possibilités d’apprentissage en présentiel et en ligne.
Nous offrons une aide et une orientation professionnelle aux membres du personnel désirant changer d’emploi, explorer de nouvelles voies dans leur développement professionnel ou mieux comprendre les processus s’agissant de leur évolution de carrière au sein du Groupe BEI.
Nous proposons en interne des possibilités d’emploi pour des changements de poste temporaires ou permanents et promouvons les collègues en fonction des besoins de l’institution et sur la base du mérite.
Le Groupe BEI offre aux membres de son personnel la possibilité d’être nommés temporairement à des postes de détachement dans des organisations partenaires. Ces détachements, généralement d’une durée d’un à trois ans, visent à élargir vos connaissances, vos réseaux et vos compétences tout en contribuant à des projets stratégiques.
Le personnel de la BEI basé à Luxembourg a la possibilité d’être affecté temporairement à un bureau, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne. Ces affectations visent à établir des relations avec des parties prenantes et partenaires clés sur le terrain afin de promouvoir les initiatives de la Banque.
Organisation souple du travail
Nous pensons qu’une organisation souple du travail contribue au bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, favorisant ainsi votre bien-être.
Si les locaux de la BEI restent le lieu de travail principal, nous avons mis en place à la Banque un modèle de travail hybride, qui vous permet de combiner travail à distance et sur site.
Vous pouvez également choisir de travailler à temps partiel et la Banque accorde des congés spéciaux pour s’adapter à diverses situations de la vie.
Votre bien-être
Soucieuse du bien-être de son personnel, la BEI offre une couverture santé complète et diverses ressources vous aidant à garder un mode de vie sain. Nous sommes convaincus que les liens sociaux, le sport et les activités culturelles jouent un rôle important pour favoriser un cadre de travail positif et épanouissant.
Nous organisons des événements tout au long de l’année, comme des fêtes en été et à la fin de l’année, ainsi que les Jeux olympiques de la BEI, qui sont autant d’occasions de nouer des liens et de se réunir autour de moments conviviaux.
Le Cercle, qui est notre comité des loisirs et des sports, coordonne plus de 50 activités proposées au personnel, dont le tennis, le badminton, le golf, le yoga, le pilates, la randonnée, la cuisine et le théâtre d’improvisation.
Nous proposons également à l’ensemble du personnel des ateliers sur le bien-être et l’inclusion, encourageant ainsi un cadre de travail où chaque personne se sent valorisée et est incitée à s’épanouir.
Services d’appui