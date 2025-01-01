Foire aux questions

Que faire si je suis insatisfait du résultat de ma plainte ?

Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de votre plainte, vous pouvez demander un réexamen de la décision du Mécanisme de traitement des plaintes auprès du Médiateur européen.

Le Médiateur européen est un organe indépendant chargé de mener des enquêtes sur les cas de mauvaise administration dans la quasi-totalité des activités des institutions et organes de l’UE, y compris de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement. Les citoyens de l’UE et les ressortissants de pays tiers peuvent saisir le Médiateur européen.