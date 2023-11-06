EDUCATION CHARENTE MARITIME

Les infrastructures nouvelles et modernisées financées par la BEI accéléreront la modernisation des environnements d'enseignement et d'apprentissage en termes d'adéquation pédagogique, d'efficacité énergétique, de qualité, de santé et de sécurité, en améliorant l'offre d'enseignement secondaire inférieur. Le projet contribuera donc à remédier aux défaillances du marché en matière d'éducation en finançant des infrastructures qui favoriseront des externalités positives, y compris une croissance économique inclusive et des externalités accrues de connaissance de la productivité, ainsi que des externalités climatiques et environnementales.

Le financement long-terme accordé par la Banque contribuera à rendre l'investissement plus rentable pour l'emprunteur et permettra de diversifier ses sources de financement. La possibilité d'obtenir un taux fixe sur une longue maturité, le différé de remboursement et la flexibilité offerte lors des tirages sont des éléments qui permettront d'adapter/d'étaler la charge de la dette.





Les conseils de la BEI garantissent la qualité technique et économique de l'investissement à travers les conditions de décaissement. Les rapports de suivi permettront de s'assurer du respect des conditions de décaissement et des engagements.