TRIFYL VALORISATION MATIERE&ECONOMIE CIRCULAIRE

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Summary sheet
- Solid waste - Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
Il s'agit du financement de deux centres de tri et d'une unité Tri Mécano Biologique ayant pour objectif les valorisations matières et énergétique des déchets ménagers et assimilés générés dans la région Occitanie (Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) en France.
L'objectif primordial du projet consiste à renforcer les valorisations matière et énergétique des déchets.
Le service de la gestion des déchets est considéré comme un « bien public » car sa consommation est non exclusive et non rivale. Ainsi, l'accès au service ne peut être restreint aux non contribuables ce qui limite la capacité du promoteur à recouvrir l'intégralité des coûts.
La BEI fournira un financement à long terme, correspondant à la durée de vie économique des différentes installations de traitement des déchets relatifs au projet, qui ne serait pas disponible sur le marché. Cela contribuera à attirer les financements du secteur privé. En effet, le prêt de la BEI aura un fort effet de signal sur la solidité de la stratégie de l'Emprunteur, et un effet catalyseur renforçant la confiance des prêteurs dans la capacité de l'Emprunteur à poursuivre son objectif en accédant à une dette abordable. À ce titre, la contribution de la BEI est un élément important du plan de financement global en termes d'additionnalité, de diversification ainsi que de durée et de tarification.
Il s'agit de la première opération de la BEI avec l'emprunteur. Elle permettra à la BEI de soutenir une gestion durable des déchets contribuant à la transition vers une économie circulaire.
Le financement de la BEI contribuera à réduire les externalités négatives affectant la protection de l'environnement et la santé publique, tout en renforçant la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Les externalités négatives liées aux activités de gestion des déchets concernent les polluants et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les coûts liés aux dommages causés à la protection de l'environnement et à la santé publique.
Le projet est situé dans une région de cohésion (100%).
Les deux stations de tri et l'usine de traitement biologique mécanique sont soumises à une évaluation obligatoire des impacts environnementaux, y inclus des enquêtes publiques. Les installations mentionnées ci-dessus sont susceptibles de faire l'objet de l'annexe II de la directive EIE 2014/52/UE modifiant la directive 2011/92/UE, de la directive ESE (2001/42/CE), de la directive Habitats (92/43/CEE) et de la directive Oiseaux (2009/147/CE). La Banque évaluera la capacité du Promoteur à instruire les sous-projets afin de vérifier leur conformité avec les réglementations nationales et les normes environnementales de l'UE.
La Banque exigera du Promoteur qu'il veille à ce que les marchés relatifs à la mise en œuvre du projet fassent l'objet d'un appel d'offres conformément à la législation de l'UE applicable en matière de passation de marchés Directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, le cas échéant, ainsi que les directives 92/13/CEE et 89/665/CEE telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'UE, avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'UE, le cas échéant.
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Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
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