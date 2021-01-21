COLLECTIVITES VS COVID 19 LE NORD

Les infrastructures nouvelles et modernisées financées par la BEI permettront d'accélérer la modernisation des environnements d'enseignement et d'apprentissage en termes d'adéquation pédagogique, d'efficacité énergétique, de qualité, de santé et de sécurité, ce qui améliorera l'offre d'éducation. En soutenant les activités éducatives qui sont des biens publics, le projet favorisera les externalités positives, notamment des externalités de connaissance et croissance économique inclusive, ainsi que les externalités climatiques et environnementales. La présence d'externalités rend donc nécessaire l'intervention publique qui doit favoriser les externalités positives. L'implication de la BEI dans le financement du projet permettra d'améliorer le profil financier du Département du Nord (qui a la charge de l'offre d'éducation dans les collèges) en diversifiant sa base de financement, en augmentant la structure des échéances de sa dette et en abaissant son coût moyen de financement.

