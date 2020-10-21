EDUCATION YVELINES

Le projet comprend la construction, reconstruction et rénovation de collèges (c'est-à-dire des écoles du niveau secondaire inférieur) sous la responsabilité du Département des Yvelines en France. Le projet intègre sept opérations d'investissement en faveur de l'enseignement secondaire.

L'objectif principal du projet est de moderniser et d'améliorer les infrastructures des collèges (c'est-à-dire des écoles du niveau secondaire inférieur) dans le département des Yvelines, afin d'offrir une éducation de bonne qualité et d'accompagner l'adaptation de son réseau de collèges aux évolutions de la demande locale. Le projet accompagnera aussi l'amélioration de l'accessibilité des établissements du Département. Finalement, le projet vise également à renforcer la résilience des infrastructures scolaires face aux risques des changements climatiques et à améliorer l'efficacité énergétique des collèges dans le département.