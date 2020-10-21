Search EN menu en EIB GROUP CLIENT PORTAL
Close EIB GROUP CLIENT PORTAL
Search
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

EDUCATION YVELINES

Signature(s)

Amount
€ 96,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 96,000,000
Education : € 96,000,000
Signature date(s)
16/08/2021 : € 96,000,000
Other links
Related public register
11/12/2020 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EDUCATION YVELINES
Parent project
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES

Summary sheet

Release date
21 October 2020
Status
Reference
Signed | 16/08/2021
20200670
Project name
Promoter - financial intermediary
EDUCATION YVELINES
DEPARTEMENT DES YVELINES
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 96 million
EUR 194 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Le projet comprend la construction, reconstruction et rénovation de collèges (c'est-à-dire des écoles du niveau secondaire inférieur) sous la responsabilité du Département des Yvelines en France. Le projet intègre sept opérations d'investissement en faveur de l'enseignement secondaire.

L'objectif principal du projet est de moderniser et d'améliorer les infrastructures des collèges (c'est-à-dire des écoles du niveau secondaire inférieur) dans le département des Yvelines, afin d'offrir une éducation de bonne qualité et d'accompagner l'adaptation de son réseau de collèges aux évolutions de la demande locale. Le projet accompagnera aussi l'amélioration de l'accessibilité des établissements du Département. Finalement, le projet vise également à renforcer la résilience des infrastructures scolaires face aux risques des changements climatiques et à améliorer l'efficacité énergétique des collèges dans le département.

Environmental aspects
Procurement

La directive 2011/92/UE amendée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas spécifiquement la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les bâtiments liés à l'éducation et aux activités de recherche telles que prévues dans ce projet. Il se peut que certaines composantes du projet puissent être considérés comme des projets de renouvellement urbain (Annexe II de la directive européenne). Les bâtiments publics devront au moins atteindre les objectifs d'efficacité énergétique définis dans la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

La Banque exigera du Promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en œuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Related documents
11/12/2020 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EDUCATION YVELINES
Related projects
Parent project
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EDUCATION YVELINES
Publication Date
11 Dec 2020
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
133484098
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20200670
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Link to source
Related public register
11/12/2020 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EDUCATION YVELINES
Other links
Summary sheet
EDUCATION YVELINES
Data sheet
EDUCATION YVELINES
Parent project
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES

General enquiries and comments

The EIB is committed to open communication and encourages constructive stakeholder input regarding its activities.
Enquiries and comments concerning the EIB’s involvement in a project or the financing facilities, activities, organisation and objectives of the EIB, can be sent to the EIB Infodesk.
Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.

Media enquiries

Media-related enquiries can be addressed to the EIB Press Office. Please also visit our Media information section.

Complaints mechanism

Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.

Zero tolerance against fraud and corruption

The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed projects, please contact the Investigations Division. All reports will be treated as strictly confidential and handled in line with EIB investigation procedures and the EIB Group Anti-Fraud Policy.

Related publications