COLLEGES SEINE MARITIME

Le projet concerne la construction, la rénovation et l'extension de 18 collèges (écoles du niveau secondaire inférieur) ainsi que le financement de deux opérations transversales en efficacité énergétique et en accessibilité dans le Département de la Seine-Maritime en France sur la période 2020-2024.

L'objectif principal du programme est d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves et à la communauté éducative par la création de capacités supplémentaires dans les établissements scolaires et par la rénovation d'espaces existants devenus obsolètes. Toutes les constructions d'établissements ainsi que les projets de rénovation réalisés seront économes en énergie et suivront des normes d'efficacité énergétique. Le projet aura un impact important sur la préparation des adolescents aux études ultérieures y compris le lycée ainsi qu'au marché du travail en général. Le projet aura également un impact important sur l'intégration sociale et cela notamment dû au fait qu'une partie des collèges se situe dans des localités moins développées.