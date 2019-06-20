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COLLEGES SEINE MARITIME

Signature(s)

Amount
€ 80,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 80,000,000
Education : € 80,000,000
Signature date(s)
22/11/2019 : € 80,000,000
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03/09/2019 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - COLLEGES SEINE MARITIME
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France: EIB and Seine-Maritime department sign finance contract for project including the construction and refurbishment of lower secondary schools
Parent project
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES

Summary sheet

Release date
20 June 2019
Status
Reference
Signed | 22/11/2019
20190026
Project name
Promoter - financial intermediary
COLLEGES SEINE MARITIME
DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 80 million
EUR 163 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Le projet concerne la construction, la rénovation et l'extension de 18 collèges (écoles du niveau secondaire inférieur) ainsi que le financement de deux opérations transversales en efficacité énergétique et en accessibilité dans le Département de la Seine-Maritime en France sur la période 2020-2024.

L'objectif principal du programme est d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves et à la communauté éducative par la création de capacités supplémentaires dans les établissements scolaires et par la rénovation d'espaces existants devenus obsolètes. Toutes les constructions d'établissements ainsi que les projets de rénovation réalisés seront économes en énergie et suivront des normes d'efficacité énergétique. Le projet aura un impact important sur la préparation des adolescents aux études ultérieures y compris le lycée ainsi qu'au marché du travail en général. Le projet aura également un impact important sur l'intégration sociale et cela notamment dû au fait qu'une partie des collèges se situe dans des localités moins développées.

Environmental aspects
Procurement

La directive 2011/92/UE amendée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas spécifiquement la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les bâtiments liés à l'éducation et aux activités de recherche telles que prévues dans ce projet. Il se peut que certains sous-projets puissent être considérés comme des projets de renouvellement urbain (Annexe II de la directive européenne). Cela sera étudié en détail lors de l'évaluation. Le projet pourrait intégrer des normes très élevées en matière d'efficacité énergétique (en accord de la directive européenne 2010/31/EU), de protection de l'environnement et de développement durable. L'impact possible sur les sites naturels sera vérifié lors de l'évaluation.

La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - COLLEGES SEINE MARITIME
Publication Date
3 Sep 2019
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
94278002
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20190026
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
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L’Union européenne s’engage aux côtés du Département dans son ambition pour les collèges
COLLEGES SEINE MARITIME
Photographer: Cyrille Lachèvre
©EIB

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