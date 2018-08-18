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PLAN EAU ET ASSAINISSEMENT

Signature(s)

Amount
€ 400,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 400,000,000
Water, sewerage : € 400,000,000
Signature date(s)
14/02/2025 : € 50,000,000
25/05/2023 : € 100,000,000
30/06/2020 : € 100,000,000
24/10/2019 : € 150,000,000
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11/06/2019 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - PLAN EAU ET ASSAINISSEMENT

Summary sheet

Release date
19 February 2019
Status
Reference
Signed | 24/10/2019
20180818
Project name
Promoter - financial intermediary
PLAN EAU ET ASSAINISSEMENT
PUBLIC ENTITY(IES)
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 400 million
EUR 800 million
Location
Sector(s)
  • Water, sewerage - Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
Description
Objectives

Il s'agit d'un "prêt-cadre" pour le financement par le biais des intermédiaires bancaires acceptables, des investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en France.

Ce programme vise à soutenir des investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en France en cohérence avec la politique nationale et sa déclinaison au niveau régional.

Environmental aspects
Procurement

L'impact du programme d'investissements, objet de la présente opération, sera très bénéfique pour l'environnement en général. Chaque projet est soumis à une procédure de planification et d'approbation très stricte, y compris une information et une consultation du public. Quelques composantes du projet tombent sous la directive 2014/52/EU modifiant la Directive 2011/92/EU, Annexe I ou II, pour lesquels une étude de l'impact sur l'environnement est requise. L'application des procédures par les bénéficiaires finaux est conforme à la directive correspondante. Le présent projet constitue une contribution pour faciliter les financements des infrastructures nécessaires pour la transposition des directives européennes en matière d'environnement, notamment la Directive Eaux Résiduaires Urbaines de 1991 et la Directive Cadre sur l'Eau de 2000, ainsi que la directive sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine de 1998.

La Banque demandera au promoteur de veiller à ce que les contrats de mise en œuvre du projet soient passés conformément aux dispositions de la législation de l'UE en matière de passation des marchés, directives 2014/23 / UE, 2014/24 / UE et 2014/25 / UE, le cas échéant, ainsi que la directive 2007/66 / CE, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'UE, avec publication des avis d'appels d'offres dans le Journal officiel de l'UE, le cas échéant.

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11/06/2019 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - PLAN EAU ET ASSAINISSEMENT

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - PLAN EAU ET ASSAINISSEMENT
Publication Date
11 Jun 2019
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
91334140
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20180818
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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