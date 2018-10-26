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UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Amount
€ 26,500,000
Countries
Sector(s)
France : € 26,500,000
Education : € 26,500,000
Signature date(s)
16/12/2019 : € 26,500,000
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26/09/2019 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE

Summary sheet

Release date
21 December 2018
Status
Reference
Under appraisal | 26/10/2018
20180447
Project name
Promoter - financial intermediary
UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE
UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 21 million
EUR 49 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Le projet concerne la rénovation du Bâtiment V, Miolllis, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Les cibles principales de la rénovation incluront la mise aux normes du bâtiment, l'amélioration significative de son efficacité énergétique et la modernisation d'environnement de travail.

Le projet aidera l'UNESCO à assurer la continuation de son bon fonctionnement et assurera la conformité du bâtiment aux normes de sécurité et d'efficacité énergétique les plus récentes. Comme le projet comprend la rénovation de bâtiments qui devraient se conformer à minima aux réglementations en vigueur en matière d'efficacité énergétique (BBCR2009), une part significative du coût d'investissement du projet peut être considérée comme soutenant l'Action Climatique de la Banque.

Environmental aspects
Procurement

La directive 2011/92/UE amendée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas spécifiquement la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les bâtiments liés à l'éducation et aux activités de recherche telles que prévues dans ce projet, mais il se peut que certains sous-projets puissent être considérés comme des projets de renouvellement urbain (Annexe II de la directive européenne). Cela sera étudié en détail lors de l'évaluation. Le projet pourrait intégrer des normes très élevées en matière d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement et de développement durable. L'impact possible sur les sites naturels sera vérifié lors de l'évaluation.

La Banque demandera au promoteur de s'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

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26/09/2019 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE
Publication Date
26 Sep 2019
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
84463151
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20180447
Sector(s)
Education
Services
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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Data sheet
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