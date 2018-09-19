BORDEAUX METROPOLE ENERGIES (SFSB)

Summary sheet
Le projet comprend un prêt d'un maximum de EUR 37.5m à la Société d'Economie Mixte Bordeaux Métropole Energies afin de dynamiser le marché de la rénovation énergétique des bâtiments sur le territoire de la métropole bordelaise. Cette opération s'inscrit dans le cadre du prêt programme pour l'efficacité énergétique des logements en France (2015-0188). Il s'agit d'un projet de l'initiative Smart Finance for Smart Buildings ("SFSB"), une initiative du groupe BEI et de la Commission Européenne visant à soutenir le financement de l'Efficacité Energétique des bâtiments.
Le financement de la BEI va permettre à Bordeaux Métropole Energies (BME) de dynamiser le marché de la rénovation énergétique des bâtiments sur le territoire de la métropole de Bordeaux. Il contribuera à la rénovation de bâtiments d'environ 1500 logements d'ici 2022, suivant les standards de l'efficacité énergétique. Bordeaux Métropole Energies a vocation à assurer un rôle de "tiers de confiance" dans l'accompagnement technique des projets tant vis-à-vis du public que des professionnels des différents secteurs d'activités qui concourent à la réalisation des opérations de rénovation des bâtiments. Grâce au financement de la BEI, Bordeaux Métropole Energies déploiera une offre de prêts adaptée et deviendra tiers-financeur, suivant les modalités des lois ALUR (2013) et de la Transition Energétique (2015) permettant à des acteurs non-bancaires de procéder à des activités de crédit sous certaines conditions.
Cette opération a pour objet de générer des bénéfices environnementaux en soutenant des projets qui visent à réduire la consommation d'énergie et à participer à la lutte contre les changements climatiques. Chacun de ces projets sera de petite taille et son impact négatif sur l'environnement sera très limité ; au vu de leur taille, de leur localisation et de la nature des travaux qu'ils déclenchent, une évaluation des incidences sur l'environnement, telle que définie dans la Directive sur l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement (EIE) 2011/92/UE, n'est pas nécessaire.
Dans la majorité des cas, les directives sur les marchés publics de l'Union Européenne ne sont pas applicables au présent projet car les ouvrages et travaux de construction sont commandés par des particuliers et propriétaires d'habitations, en tant que bénéficiaires finaux du projet. Cependant dans le cas de rénovations de bâtiments auprès de bénéficiaires publics ou pour des contrats passés entre BME et des artisans ou autres entreprises, le code des marchés publics s'applique.
Disclaimer
Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).
News & Stories
General enquiries and comments
The EIB is committed to open communication and encourages constructive stakeholder input regarding its activities.
Enquiries and comments concerning the EIB’s involvement in a project or the financing facilities, activities, organisation and objectives of the EIB, can be sent to the EIB Infodesk.
Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.
Media enquiries
Media-related enquiries can be addressed to the EIB Press Office. Please also visit our Media information section.
Complaints mechanism
Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.
Zero tolerance against fraud and corruption
The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed projects, please contact the Investigations Division. All reports will be treated as strictly confidential and handled in line with EIB investigation procedures and the EIB Group Anti-Fraud Policy.