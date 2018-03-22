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ONERA RESEARCH INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Amount
€ 47,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 47,000,000
Services : € 47,000,000
Signature date(s)
27/12/2018 : € 47,000,000
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21/06/2018 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - ONERA RESEARCH INFRASTRUCTURE
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France: ONERA and EIB sign EUR 47m, EC-supported loan for wind tunnel renovation

Summary sheet

Release date
22 March 2018
Status
Reference
Signed | 27/12/2018
20170646
Project name
Promoter - financial intermediary
ONERA RESEARCH INFRASTRUCTURE
OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 47 million
EUR 306 million
Location
Sector(s)
  • Services - Professional, scientific and technical activities
Description
Objectives

Le projet porte sur un programme de regroupement et de construction d'infrastructures dédié à la recherche scientifique ainsi qu'un plan de développement de compétences et d'expertises nouvelles, d'amélioration de la valeur ajoutée pour les clients des souffleries ainsi que des investissements répondant à une forte attente pour les acteurs du domaine aéronautique. Ce projet participe au plan Stratégique Scientifique de l'ONERA - le centre français de la recherche aéronautique, spatiale et de défense.

L'opération envisagée revêt une importance particulière. Les compétences scientifiques et techniques et les activités de recherche et d'innovation (R&I) de l'ONERA sont dédiées aux domaines aéronautique et spatial qui constituent des pôles d'excellence pour la France. L'ensemble de l'écosystème aérospatial contribue pour le pays à la fois à sa souveraineté, à son développement économique, à l'emploi qualifié et à son positionnement sur les technologies les plus innovantes.

Environmental aspects
Procurement

La directive 2011/92/UE amendée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas spécifiquement la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les bâtiments liés à l'éducation et aux activités de recherche telles que prévues dans ce projet, mais il se peut que certains sous-projets puissent être considérés comme des projets de renouvellement urbain (Annexe II de la directive européenne). Cela sera étudié en détail lors de l'évaluation. Le projet pourrait intégrer des normes très élevées en matière d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement et de développement durable.

La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (la Directive 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'Union européenne tel que requis.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - ONERA RESEARCH INFRASTRUCTURE
Publication Date
21 Jun 2018
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
80774251
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20170646
Sector(s)
Services
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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