SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES

Le projet comprend la création de voiries nouvelles sur des sections de moins de 10 kilomètres. De ce fait, il relève de l'annexe II de la directive 2011/92/UE et par conséquent la nécessité de mener une étude d'impact environnemental (EIE) est déterminée par des critères fixés par l'État membre. Conformément à la législation française, le projet a été soumis à une évaluation d'impact dans le cadre de la procédure de Déclaration d'utilité publique, dont la décision finale est attendue avant la fin de l'année 2016.



Une analyse plus détaillée des autres aspects environnementaux sera entreprise lors de l'instruction finale du projet.

