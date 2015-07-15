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SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES

Signature(s)

Amount
€ 110,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 110,000,000
Transport : € 110,000,000
Signature date(s)
20/12/2016 : € 110,000,000
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Summary sheet

Release date
11 April 2016
Status
Reference
Signed | 20/12/2016
20150715
Project name
Promoter - financial intermediary
SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES
Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 210 millions
EUR 450 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Réalisation par le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle (SMT Artois-Gohelle) d'un projet de transport en commun comportant la création de six lignes de bus à haut niveau de service ainsi que l'acquisition de bus hybrides articulés de type BHNS, avec une expérimentation hydrogène (sur 6 bus)

Le projet met en oeuvre plusieurs mesures prévues dans le Plan de Déplacements Urbain (PDU) du SMT Artois-Gohelle, l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) pour les Communautés d'Agglomérations de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay. Il prévoit d'améliorer l'offre de transport tant d'un point de vue qualité de services que d'attractivité du transport collectif. Le but étant de promouvoir une mobilité solidaire et durable favorisant les modes alternatifs à l'automobile.

Environmental aspects
Procurement

Le projet comprend la création de voiries nouvelles sur des sections de moins de 10 kilomètres. De ce fait, il relève de l'annexe II de la directive 2011/92/UE et par conséquent la nécessité de mener une étude d'impact environnemental (EIE) est déterminée par des critères fixés par l'État membre. Conformément à la législation française, le projet a été soumis à une évaluation d'impact dans le cadre de la procédure de Déclaration d'utilité publique, dont la décision finale est attendue avant la fin de l'année 2016.

Une analyse plus détaillée des autres aspects environnementaux sera entreprise lors de l'instruction finale du projet.

En tant qu'autorité publique des transports, le SMT Artois-Gohelle est tenu de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes du droit français (le code des marchés publics et l'ordonnance du 6 juin 2005), issus de la transposition des directives communautaires (plus particulièrement la Directive 2004/17/CE).
La conformité avec la réglementation sera évaluée de manière plus approfondie pendant l'instruction du projet.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Non-Technical Summary (NTS) - SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES - Projet de Bus à Haut Niveau de Service sur les agglomérations de Lens-Liévin et Hénin-Carvin
Publication Date
13 Sep 2016
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
63575389
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Non-Technical Summary (NTS)
Project Number
20150715
Sector(s)
Transport
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES
Publication Date
23 Dec 2016
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
68636862
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20150715
Sector(s)
Transport
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES
Publication Date
26 Dec 2021
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
151885062
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20150715
Sector(s)
Transport
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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