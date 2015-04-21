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EDUCATION VILLE DE PARIS

Signature(s)

Amount
€ 250,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 250,000,000
Education : € 250,000,000
Signature date(s)
17/02/2017 : € 250,000,000
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Related public register
14/12/2016 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EDUCATION VILLE DE PARIS
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - EDUCATION VILLE DE PARIS

Summary sheet

Release date
8 February 2016
Status
Reference
Signed | 17/02/2017
20150421
Project name
Promoter - financial intermediary
EDUCATION VILLE DE PARIS
VILLE DE PARIS
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 300 millions
EUR 600 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Financement de la construction et de la rénovation de collèges et d'écoles de la Ville de Paris ainsi que de la rénovation de bâtiments universitaires, subventionnée par la ville.

Le projet financera la construction et la rénovation d'écoles et de collèges à Paris. L'amélioration des conditions d'accueil des élèves devrait avoir des effets positifs sur leurs perspectives d'études futures et leur insertion professionnelles. Les investissements visent à accroître la capacité d'accueil des établissements scolaires pour répondre à la croissance démographique de la ville ; à faciliter l'accès aux nouvelles technologies ; à améliorer l'accessibilité des collèges aux personnes handicapées ; et à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Le projet favorisera le capital humain de Paris et d'une façon plus générale de la France.

Environmental aspects
Procurement

Le projet comprend des nouvelles constructions, des extensions et renovations de bâtiments existants d'enseignement primaire et secondaire, ainsi que d'enseignement supérieur. La Directive 2011/92/EC ne mentionne pas de besoin spécifique d'Etude d'Impact Environnemental (EIE) pour les bâtiments dédié à l'éducation, mais quelques sous-projets pourraient être analyses comme de la rénovation urbaine et nécessiter une EIE (Annexe II de la Directive Européenne). Ce point sera examiné pendant l'évaluation.

Le procès de publication et de passation des marchés utilise par le promoteur doit être conforme aux directives communautaires en matière de passation des marchés (Directives 2004/17/EC et 2004/18/EC amendée par le Réglement 1874/2004). Ces procédures seront examinées pendant l'évaluation.

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14/12/2016 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EDUCATION VILLE DE PARIS
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - EDUCATION VILLE DE PARIS

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EDUCATION VILLE DE PARIS
Publication Date
14 Dec 2016
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
67013952
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20150421
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - EDUCATION VILLE DE PARIS
Publication Date
31 Dec 2023
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
180494430
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20150421
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Link to source
Related public register
14/12/2016 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EDUCATION VILLE DE PARIS
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - EDUCATION VILLE DE PARIS
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Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.

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