FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL

Étant donné la nature (essentiellement de la rénovation énergétique et remise aux normes de logements sociaux existants), la taille et la localisation des sous-projets, la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE), telle que définie par la Directive 2011/92/UE n'est pas nécessaire.

La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les directives 2004/18/CE et/ou 2004/17/CE ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.