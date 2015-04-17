AMEN BANK-PRETS PME & ETI

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Summary sheet
L'opération proposée est un prêt intermédié visant à financer les projets localisés en Tunisie portés par des (i) entreprises de tailles intermédiaires (ETI) (effectif compris entre 250 et 3000 employés), (ii) des petites et moyennes entreprises (PME) (effectif compris entre 10 et 300 employés) ou des (iii) très petites entreprises (TPE) (effectif entre 3 et 10 employés), privées ou publiques à caractère industriel ou commercial intervenant dans l'ensemble des secteurs de l'économie tunisienne.
Ce prêt intermédié a pour objectif de :
(i) contribuer au redressement de l'économie tunisienne et à la lutte pour l'emploi par une augmentation de la capacité d'octroi de prêts à long terme de ses partenaires bancaires,
(ii) soutenir la compétitivité des entreprises en contribuant à la réduction des coûts de financement et à l'amélioration des conditions de prêt des bénéficiaires finaux,
(iii) favoriser l'émergence et le développement des petites et moyennes entreprises (PME et TPE) en améliorant l'accès au financement bancaire de ces entreprises.
La législation tunisienne de l'environnement est comparable à bien des égards aux directives existantes dans l'Union européenne. En vertu de cette législation, le promoteur est tenu de procéder à une évaluation détaillée des incidences environnementales (EIE) pour tous les grands projets, en étroite coordination avec les communautés locales et l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement («ANPE»). Lorsque cela est justifié, l'approbation de l'ANPE sera demandée.
Aucun effet environnemental spécifique n'est identifié à ce stade actuel du projet. AMEN BANK sera cependant informée des exigences environnementales de la Banque et sera invitée à remplir des fiches de synthèse environnementales.
Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.
La Banque exigera des institutions qu'elles s'assurent que toutes les procédures de passation des marchés effectuées par les bénéficiaires finaux pour les sous-projets que la Banque finance sont conformes avec le Guide des achats de la BEI et aux bonnes pratiques commerciales.
This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.
Disclaimer
Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).
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