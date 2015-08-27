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LYCEES AUVERGNE

Signature(s)

Amount
€ 100,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 100,000,000
Education : € 100,000,000
Signature date(s)
9/11/2015 : € 100,000,000
Other links
Related public register
09/11/2015 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - LYCEES AUVERGNE
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - LYCEES AUVERGNE
Related press
France: EUR 100m for youth training in the Auvergne Region
Parent project
PROGRAMME LYCEES MULTI-REGIONS

Summary sheet

Release date
27 August 2015
Status
Reference
Signed | 09/11/2015
20140584
Project name
Promoter - financial intermediary
LYCEES AUVERGNE
PUBLIC ENTITY(IES)
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 100 million
EUR 199 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Financement du programme pluriannuel d'investissement dans l'enseignement secondaire et supérieur, la formation professionnelle et la culture de la région Auvergne sur la période 2014-2019

Le projet vise à financer à long terme les investissements de sept régions dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. L'objectif est d'améliorer la qualité des infrastructures et d'augmenter l'offre éducative. Le projet contribuera à la qualité de l'enseignement et à réduire le nombre de jeunes quittant l'école prématurément. Il aura un impact important sur la préparation des adolescents à leurs futurs études ou emplois, et la capacité des régions à former des personnels qualifiés afin de mieux répondre aux attentes des entreprises.

Environmental aspects
Procurement

Le projet porte sur la construction de nouveaux bâtiments ainsi que sur l'agrandissement et la rénovation d'établissements d'enseignement secondaire inférieur (lycées) existants. La directive 2011/92/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) pour les établissements scolaires ; toutefois, certains sous-projets pourraient être considérés comme des projets de rénovation urbaine et exiger la réalisation d'une EIE (en vertu de l'annexe II de la directive européenne susmentionnée). Ce point sera examiné lors de l'instruction.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés suivies par le promoteur doivent être conformes aux directives européennes en matière de passation des marchés (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiées par le règlement 1874/2004). Ces procédures seront analysées au cours de l'instruction.

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09/11/2015 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - LYCEES AUVERGNE
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Related projects
Parent project
PROGRAMME LYCEES MULTI-REGIONS
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France: EUR 100m for youth training in the Auvergne Region

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - LYCEES AUVERGNE
Publication Date
9 Nov 2015
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
62893221
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20140584
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - LYCEES AUVERGNE
Publication Date
15 Dec 2020
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
133957031
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20140584
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
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09/11/2015 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - LYCEES AUVERGNE
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - LYCEES AUVERGNE
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LYCEES AUVERGNE
Data sheet
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PROGRAMME LYCEES MULTI-REGIONS

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Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
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