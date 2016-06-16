EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3

Le projet aura un impact positif sur l'accès à un service de qualité à l'eau potable et permettra de créer un service d'assainissement de base. Il sera donc bénéfique pour la santé publique et la productivité des populations. La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, ainsi que les aspects liés à l'adaptation au changement climatique seront vérifiés lors de l'instruction. Une étude environnementale et sociale, financée par la Banque, est en cours.