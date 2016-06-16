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EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3

Signature(s)

Amount
€ 57,000,000
Countries
Sector(s)
Benin : € 57,000,000
Water, sewerage : € 57,000,000
Signature date(s)
17/12/2021 : € 27,000,000
8/12/2016 : € 30,000,000
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01/10/2016 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
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16/05/2017 - Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3 - Project de Renforcement du stsyème d'alimentation en eau potable de Cotonou et de ses agglomérations - Phase III

Summary sheet

Release date
16 June 2016
Status
Reference
Signed | 08/12/2016
20140437
Project name
Promoter - financial intermediary
EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 57 million
EUR 102 million
Location
Sector(s)
  • Water, sewerage - Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
Description
Objectives

Renforcement du système d'alimentation en eau potable des zones urbaines et péri-urbaines de Cotonou pour faire face à la demande jusqu'à l'horizon 2025

Le projet vise à l'extension des services d'eau à la population non desservie (environ 360 000 habitants), l'amélioration de la fiabilité et continuité de l'approvisionnement en eau de la population, l'amélioration du système de collecte et de traitement des eaux usées de Cotonou, la réduction du risque des maladies d'origine hydrique et l'amélioration de la qualité du service aux clients.

Environmental aspects
Procurement

Le projet aura un impact positif sur l'accès à un service de qualité à l'eau potable et permettra de créer un service d'assainissement de base. Il sera donc bénéfique pour la santé publique et la productivité des populations. La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, ainsi que les aspects liés à l'adaptation au changement climatique seront vérifiés lors de l'instruction. Une étude environnementale et sociale, financée par la Banque, est en cours.

La Banque exigera du promoteur d'assurer que toute procédure de passation des marchés est conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Le projet étant prévu en financement parallèle, cette règle d'appliquera seulement aux composantes financées par la Banque.

Under ELM Guarantee
Under Global Europe NDICI guarantee

Cette opération est couverte par la Garantie ELM.

Cette opération est prévue d'être couverte par la garantie globale octroyée à la BEI sous l'investissement

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
Publication Date
1 Oct 2016
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
65054916
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20140437
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Benin
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3 - Project de Renforcement du stsyème d'alimentation en eau potable de Cotonou et de ses agglomérations - Phase III
Publication Date
16 May 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
75413476
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20140437
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Benin
Publicly available
Download now
or Link to source
Link to source
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01/10/2016 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
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16/05/2017 - Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3 - Project de Renforcement du stsyème d'alimentation en eau potable de Cotonou et de ses agglomérations - Phase III
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EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
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EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3

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