PARTENARIAT BEI-BTK-RESEAU ENTREPRENDRE

 La BTK est un partenaire de longue date de la BEI depuis 1988. Dernièrement, la BTK a joué un rôle très actif dans lutilisation de la 1ere tranche du PG VI (ligne de crédit centrée sur le soutien aux PME) et a maintenu son engagement envers les PME en signant en 06/2014 la 2eme tranche du PG VI.

 Le Réseau Entreprendre est une association dutilité publique constituée par la Caisse des dépôts et consignation française, disposant de plusieurs filiales notamment au Maroc et en Tunisie. Son objectif est de soutenir la création des TPE par lattribution de prêts dhonneur ainsi que par un coaching individualisé de lentrepreneur pendant les premières années dactivité. Le Réseau Entreprendre présent en Tunisie depuis 2009 compte aujourdhui 145 adhérents répartis sur huit régions. Le Réseau Entreprendre Tunisie a pour objectif de soutenir 300 projets et de créer 6760 emplois dans les cinq années à venir.