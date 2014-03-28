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PARTENARIAT BEI-BTK-RESEAU ENTREPRENDRE

Signature(s)

Amount
€ 20,000,000
Countries
Sector(s)
Tunisia : € 20,000,000
Credit lines : € 20,000,000
Signature date(s)
4/12/2014 : € 20,000,000
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Tunisia: The EIB boosts innovation in Tunisia via support for the private sector

Summary sheet

Release date
26 September 2014
Status
Reference
Signed | 04/12/2014
20140328
Project name
Promoter - financial intermediary
PARTENARIAT RESEAU ENTREPRENDRE-SECTEUR BANCAIRE
 La BTK est un partenaire de longue date de la BEI depuis 1988. Dernièrement, la BTK a joué un rôle très actif dans lutilisation de la 1ere tranche du PG VI (ligne de crédit centrée sur le soutien aux PME) et a maintenu son engagement envers les PME en signant en 06/2014 la 2eme tranche du PG VI.
 Le Réseau Entreprendre est une association dutilité publique constituée par la Caisse des dépôts et consignation française, disposant de plusieurs filiales notamment au Maroc et en Tunisie. Son objectif est de soutenir la création des TPE par lattribution de prêts dhonneur ainsi que par un coaching individualisé de lentrepreneur pendant les premières années dactivité. Le Réseau Entreprendre présent en Tunisie depuis 2009 compte aujourdhui 145 adhérents répartis sur huit régions. Le Réseau Entreprendre Tunisie a pour objectif de soutenir 300 projets et de créer 6760 emplois dans les cinq années à venir.
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 20 millions
EUR 40 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Prêt global qui vise à soutenir le financement des projets portés par des petites et très petites entreprises du secteur privé tunisien (PME/TPE).

Le projet proposé vise à (i) soutenir les moyennes, les petites et très petites entreprises tunisiennes du secteur privé par la mise à disposition dune ligne de crédit à la BTK permettant loctroi de financement longue terme et (ii) à mettre en place un partenariat entre la BEI-BTK-Réseau Entreprendre permettant dapporter un soutien aux TPE en phase de création ou de croissance.

Environmental aspects
Procurement

Aucun effet environnemental spécifique nest identifié à ce stade actuel du projet. La BTK sera cependant informée des exigences environnementales de la Banque et sera invitée à remplir des fiches de synthèse environnementales.

La législation tunisienne de l'environnement est comparable à bien des égards aux directives existantes dans l'Union Européenne. En vertu de cette législation, le promoteur est tenu de procéder à une évaluation détaillée des incidences environnementales (EIE) pour tous les projets, en étroite coordination avec les communautés locales et l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement («ANPE»). Lorsque cela est justifié, l'approbation de l'ANPE sera demandée.

La Banque demandera à la BTK de s'assurer que toutes les procédures de passation des marchés effectuées par les bénéficiaires finaux des sous-projets que la Banque finance sont conformes avec le Guide des achats de la BEI.

Comments

Cette opération est couverte par la Garantie UE au titre des risques politiques pour les prêts BEI en dehors de l''UE.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

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