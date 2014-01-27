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ROUTE DU LITTORAL SECURISATION ET MULTIMODALITE

Signature(s)

Amount
€ 500,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 500,000,000
Transport : € 500,000,000
Signature date(s)
23/12/2014 : € 250,000,000
28/04/2015 : € 250,000,000
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Réunion: EIB lends EUR 500m for New Coast Road

Summary sheet

Release date
11 September 2014
Status
Reference
Signed | 23/12/2014
20140127
Project name
Promoter - financial intermediary
ROUTE MULTIMODALE DU LITTORAL DE LA REUNION
REGION DE LA REUNION
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 500 millions
EUR 1660 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Construction d'une route express à 2x3 voies de 12 km entre Saint Denis et La Possession se composant de 2 digues (1 km et 5,7 km) et d'un viaduc de 5,3 km. Deux voies seront réservées pour les transports en commun.

Ce projet vise d'une part à sécuriser l'axe stratégique entre les deux grands bassins de vie et d'emplois que sont le Nord (capitale administrative, aéroport) et l'Ouest (port de commerce, stations touristiques balnéaires) de l'Ile, et d'autre part à prévoir le passage d'un futur transport collectif en site propre et celui des cyclistes.

Environmental aspects
Procurement

Le projet tombe dans le champ de l’Annexe I à la Directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) 2011/92/EC et une EIE complète et consultations publiques ont été réalisées et approuvées dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique du 21/12/2011. Les impacts environnementaux négatifs du projet les plus importants sont liés aux écosystèmes terrestre et marin (destruction permanente de certains habitats et impact de la pollution sonore sur les populations de cétacées). Les mesures d’atténuation et de compensation proposées seront revues lors de l’instruction.

La conformité du projet avec la directive sur l'evaluation stratégique des incidences sur l'environnement (ESE) 2001/42/EC, la directive EIE 2011/92/EC, la directive Habitats 92/43/EC et la directive Oiseaux 2009/147/EC sera examinée lors de l’instruction.

La Banque exigera du promoteur qu’il assure que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été/seront attribués en conformité avec les législations de passation des marchés UE applicables (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [modifiant les directives 1989/665/EEC et 1992/13/EEC]), avec publication au Journal Officiel de l'UE le cas échéant.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Non-Technical Summary (NTS) - ROUTE DU LITTORAL SECURISATION ET MULTIMODALITE
Publication Date
6 Nov 2014
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
54858418
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Non-Technical Summary (NTS)
Project Number
20140127
Sector(s)
Transport
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - ROUTE DU LITTORAL SECURISATION ET MULTIMODALITE
Publication Date
7 Jan 2015
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
55885511
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20140127
Sector(s)
Transport
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - ROUTE DU LITTORAL SECURISATION ET MULTIMODALITE
Publication Date
30 Dec 2024
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
232705610
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20140127
Sector(s)
Transport
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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