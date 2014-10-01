PROJET ENERGIE GUINEE

Summary sheet
Réhabilitation des capacités de production d’énergie hydroélectrique et du réseau de distribution d’électricité en Guinée.
Le projet vise à réduire de manière significative le déficit de l’offre par rapport à la demande d’électricité en Guinée et à réduire le cout de revient de l’énergie, tout en assurant la qualité du service. Il permettra aussi de renforcer les infrastructures de transport pour permettre une évacuation adéquate de l’énergie supplémentaire générée.
La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, du point de vue des normes et des pratiques a été vérifié lors de l'instruction; ainsi que les procédures du promoteur en matière d’évaluation d’impact et de suivi environnemental. Les travaux prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures qui ne nécessiteraient pas d'études de l'impact environnemental et social (EIES) si elles étaient implémentées en Europe, comme requis dans la directive 2010/92/EU. Les impacts environementaux et sociaux se limiteront aux sites des travaux et au transport des équipements.
La Banque s'assurera que la réalisation du projet se fasse dans le respect des règles de passation de marché de la BEI, comme stipulé dans son Guide de Passation des Marchés.
Les problèmes énergétiques constituent un des principaux freins au développement économique du pays alors que le pays dispose d’un important potentiel hydroélectrique.
Ce projet fait parti du Plan de Redressement du Secteur de l’Electricité, auquel participent tous les partenaires techniques et financiers de la Guinée.
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