PROJET ENERGIE GUINEE

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, du point de vue des normes et des pratiques a été vérifié lors de l'instruction; ainsi que les procédures du promoteur en matière d’évaluation d’impact et de suivi environnemental. Les travaux prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures qui ne nécessiteraient pas d'études de l'impact environnemental et social (EIES) si elles étaient implémentées en Europe, comme requis dans la directive 2010/92/EU. Les impacts environementaux et sociaux se limiteront aux sites des travaux et au transport des équipements.