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PROJET ENERGIE GUINEE

Signature(s)

Amount
€ 60,000,000
Countries
Sector(s)
Guinea : € 60,000,000
Energy : € 60,000,000
Signature date(s)
9/12/2014 : € 60,000,000
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08/01/2015 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - PROJET ENERGIE GUINEE
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Guinea: EIB backs redevelopment of hydropower plants in Ebola-hit Guinea

Summary sheet

Release date
1 October 2014
Status
Reference
Signed | 09/12/2014
20140040
Project name
Promoter - financial intermediary
PROJET ENERGIE GUINEE
ELECTRICITE DE GUINEE (EDG)
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 60 millions
EUR 161 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Réhabilitation des capacités de production d’énergie hydroélectrique et du réseau de distribution d’électricité en Guinée.

Le projet vise à réduire de manière significative le déficit de l’offre par rapport à la demande d’électricité en Guinée et à réduire le cout de revient de l’énergie, tout en assurant la qualité du service. Il permettra aussi de renforcer les infrastructures de transport pour permettre une évacuation adéquate de l’énergie supplémentaire générée.

Environmental aspects
Procurement

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, du point de vue des normes et des pratiques a été vérifié lors de l'instruction; ainsi que les procédures du promoteur en matière d’évaluation d’impact et de suivi environnemental. Les travaux prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures qui ne nécessiteraient pas d'études de l'impact environnemental et social (EIES) si elles étaient implémentées en Europe, comme requis dans la directive 2010/92/EU. Les impacts environementaux et sociaux se limiteront aux sites des travaux et au transport des équipements.

La Banque s'assurera que la réalisation du projet se fasse dans le respect des règles de passation de marché de la BEI, comme stipulé dans son Guide de Passation des Marchés.

Comments

Les problèmes énergétiques constituent un des principaux freins au développement économique du pays alors que le pays dispose d’un important potentiel hydroélectrique.
Ce projet fait parti du Plan de Redressement du Secteur de l’Electricité, auquel participent tous les partenaires techniques et financiers de la Guinée.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - PROJET ENERGIE GUINEE
Publication Date
8 Jan 2015
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
56871305
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20140040
Sector(s)
Energy
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Guinea
Publicly available
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