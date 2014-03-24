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SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT

Signature(s)

Amount
€ 200,000,000
Countries
Sector(s)
Belgium : € 200,000,000
Water, sewerage : € 200,000,000
Signature date(s)
23/02/2015 : € 200,000,000
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04/06/2014 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT

Summary sheet

Release date
24 March 2014
Status
Reference
Signed | 23/02/2015
20130157
Project name
Promoter - financial intermediary
SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT
SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU (SPGE)
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 200 millions
EUR 416 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Le projet concerne le financement d'une partie du programme d’investissement de la SPGE dans les domaines de l’assainissement des eaux usées et de la protection des captages d’eaux souterraines pour la période 2014-2016 sur l’ensemble du territoire wallon.

Les investissements financés dans les domaines de l’assainissement et de la protection des captages d’eaux souterraines viseront à aider la SPGE à se mettre en conformité avec les standard environnementaux établis par l'Union Européenne, notamment avec la Directive Cadre sur l’eau et la Directive relative au Traitement des Eaux Urbaines Résiduaires.

Environmental aspects
Procurement

Les investissements dans l’assainissement et la protection des captages d’eaux souterraines permettent à la SPGE de se mettre en conformité et de maintenir cette conformité avec la Directive Cadre sur l’eau (2000/60/CE) et la Directive relative au Traitement des Eaux Urbaines Résiduaires (91/271EC). La mission d’instruction examinera l’EIE stratégique relatif au programme d’investissement ainsi que les mesures d’adaptation au changement climatique mises en œuvre. L’instruction permettra aussi de déterminer si certains des investissements proposés sont inclus dans l’annexe I ou II de la Directive sur les EIE (2011/92/EU) ou s’ils impactent les sites de conservation de la nature (sites Natura 2000 et Directive sur les Habitats et les Oiseaux (92/43/EC)).

Le projet n’a pas a priori d’impact social négatif. Ceci sera examiné plus en détail pendant l’instruction.

La Banque requerra du promoteur de s’assurer que les contrats pour la mise en œuvre du projet soient conclus suivant les directives européennes applicables (2004/17/EC, 2004/18/EC et 2007/66/EC) avec publication d’avis de passation de marché au JOUE, quand requis.

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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT
Publication Date
4 Jun 2014
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
52780183
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20130157
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
European Union
Countries
Belgium
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT
Publication Date
24 Jan 2020
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
94734305
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20130157
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
European Union
Countries
Belgium
Publicly available
Download now
or Link to source
Link to source
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SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT
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Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
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