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AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT

Signature(s)

Amount
€ 140,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 140,000,000
Transport : € 140,000,000
Signature date(s)
6/08/2013 : € 30,000,000
17/10/2013 : € 40,000,000
11/07/2013 : € 70,000,000
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Summary sheet

Release date
28 January 2013
Status
Reference
Signed | 11/07/2013
20120550
Project name
Promoter - financial intermediary
AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT
AEROPORTS DE LYON
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 105 millions
EUR 245 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Le projet consiste en la modification ou la création d'infrastructures permettant l’amélioration de la qualité de service et l’augmentation de la capacité d'accueil de trafic de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry (aéroport commercial de Lyon). II comprend l’extension de terminaux passagers, la construction de nouvelles voies de circulation et de postes de stationnement supplémentaires pour les avions ainsi que la réalisation d'éléments d'infrastructure connexes.

Le projet s'intègre dans le plan stratégique de l'aéroport qui prévoit une capacité d'accueil de 18 millions de passagers en 2030. La réalisation de ce projet, première phase de ce plan, portera la capacité de l’aéroport à 13 millions de passagers en 2016.

Environmental aspects
Procurement

Un projet de ce type pourrait relever de l’annexe II de la directive 2011/92/CE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, ce qui signifie que l’autorité environnementale compétente devra décider s'il est nécessaire de réaliser une EIE en bonne et due forme. Ce point, ainsi que toute autorisation d'aménagement préalable, seront examinés et évalués durant la phase d'instruction du projet.

Une mise à jour concernant  les travaux liés à l'EIE portant sur l’extension des terminaux T1/T3 sera fournie une fois que l'entrepreneur chargé de la conception et de la construction aura étésélectionné et qu’une étude d'avant-projet aura été présentée.

La Banque exigera du promoteur qu'il s'assure que les marches relatifs à la mise en œuvre du projet ont été ou seront attribués conformément à la législation de l’UE applicable à la passation des marchés (directives 2004/17/CE ou 2004/18/CE et directive 2007/66/CE), avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l’UE si nécessaire.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT
Publication Date
28 May 2014
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
47335577
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20120550
Sector(s)
Transport
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT - Extension des terminaux T1 - T3
Publication Date
20 Sep 2016
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
53220689
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20120550
Sector(s)
Transport
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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or Link to source
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT - Aménagement de voies de dégagement à grande vitesse
Publication Date
20 Sep 2016
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
53221244
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20120550
Sector(s)
Transport
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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Non-Technical Summary (NTS) - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT - Extension T1-T3 Public Survey
Publication Date
20 Sep 2016
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
53222826
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Non-Technical Summary (NTS)
Project Number
20120550
Sector(s)
Transport
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT
Publication Date
24 Jan 2020
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
123767147
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20120550
Sector(s)
Transport
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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General enquiries and comments

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Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.

Media enquiries

Media-related enquiries can be addressed to the EIB Press Office. Please also visit our Media information section.

Complaints mechanism

Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.

Zero tolerance against fraud and corruption

The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed projects, please contact the Investigations Division. All reports will be treated as strictly confidential and handled in line with EIB investigation procedures and the EIB Group Anti-Fraud Policy.

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