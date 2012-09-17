MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Le projet a été défini comme une priorité par les nouvelles autorités gouvernementales, avec l'objective de rééquilibrer la situation des infrastructures de l'enseignement primaire et secondaire dans des zones géographiques ou de régions n'ont pas bénéficié de l'investissement au niveau de l'éducation public dans les années précédentes. Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l'UE.