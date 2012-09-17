MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

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Projet de réhabilitation, d'aménagement et d'équipement des établissements scolaires en Tunisie.
Le projet vise à améliorer la qualité des espaces éducatifs au sein des établissements scolaires au travers d'actions d'aménagement et de réhabilitation, notamment d'écoles primaires, d'internats des collèges et des lycées afin de rendre ces espaces plus attractifs et encourager les élèves à les fréquenter. Ce projet a également pour objectif le renforcement et le renouvellement des équipements didactiques au sein des établissements.
L'analyse des procédures suivies par le promoteur sera réalisée durant l'évaluation du projet afin de s'assurer de leur adéquation avec les critères de la Banque.
Les marchés de travaux, de fournitures et de services seront soumis aux procédures d'appel d'offres nationales et internationales en fonction de leurs montants, et en prenant en considération leur complexité technique éventuelle. L'analyse des procédures d'appel d'offres suivies par les promoteurs sera réalisée durant l'évaluation du projet afin de s'assurer de l'adéquation avec les critères de la Banque.
Le projet a été défini comme une priorité par les nouvelles autorités gouvernementales, avec l'objective de rééquilibrer la situation des infrastructures de l'enseignement primaire et secondaire dans des zones géographiques ou de régions n'ont pas bénéficié de l'investissement au niveau de l'éducation public dans les années précédentes. Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l'UE.
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Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
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