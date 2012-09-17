Search EN menu en EIB GROUP CLIENT PORTAL
Close EIB GROUP CLIENT PORTAL
Search
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Signature(s)

Amount (.*)
€ 83,250,000
Countries
Sector(s)
Tunisia : € 83,250,000
Education : € 83,250,000
Signature date(s)
6/02/2025 : € 1,000,000
30/12/2014 : € 12,250,000
19/06/2014 : € 70,000,000
(*) Including a € 1,000,000 Investment Grants provided by the NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM ,a € 12,250,000 Investment Grants provided by the NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
Other links
Related public register
06/06/2014 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Related press
EIB mobilises substantial resources for young people and employment in Tunisia
Related story
Saving youngsters’ dreams
Related story
Climate-proofing education

Summary sheet

Release date
17 September 2012
Status
Reference
Signed | 19/06/2014
20120264
Project name
Promoter - financial intermediary
MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ministry of Education
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 83 million
EUR 213 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Projet de réhabilitation, d'aménagement et d'équipement des établissements scolaires en Tunisie.

Le projet vise à améliorer la qualité des espaces éducatifs au sein des établissements scolaires au travers d'actions d'aménagement et de réhabilitation, notamment d'écoles primaires, d'internats des collèges et des lycées afin de rendre ces espaces plus attractifs et encourager les élèves à les fréquenter. Ce projet a également pour objectif le renforcement et le renouvellement des équipements didactiques au sein des établissements.

Environmental aspects
Procurement

L'analyse des procédures suivies par le promoteur sera réalisée durant l'évaluation du projet afin de s'assurer de leur adéquation avec les critères de la Banque.

Les marchés de travaux, de fournitures et de services seront soumis aux procédures d'appel d'offres nationales et internationales en fonction de leurs montants, et en prenant en considération leur complexité technique éventuelle. L'analyse des procédures d'appel d'offres suivies par les promoteurs sera réalisée durant l'évaluation du projet afin de s'assurer de l'adéquation avec les critères de la Banque.

Comments

Le projet a été défini comme une priorité par les nouvelles autorités gouvernementales, avec l'objective de rééquilibrer la situation des infrastructures de l'enseignement primaire et secondaire dans des zones géographiques ou de régions n'ont pas bénéficié de l'investissement au niveau de l'éducation public dans les années précédentes. Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l'UE.

Related documents
06/06/2014 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Other links
Related press
EIB mobilises substantial resources for young people and employment in Tunisia

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Publication Date
6 Jun 2014
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
53157506
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20120264
Sector(s)
Education
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
Download now
or Link to source
Link to source
Related public register
06/06/2014 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Other links
Summary sheet
MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Data sheet
MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Related press
EIB mobilises substantial resources for young people and employment in Tunisia
Related story
Saving youngsters’ dreams
Related story
Climate-proofing education

News & Stories

Link to source
Related press
EIB mobilises substantial resources for young people and employment in Tunisia
Related story
Saving youngsters’ dreams
Related story
Climate-proofing education
Other links
Related public register
06/06/2014 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

General enquiries and comments

The EIB is committed to open communication and encourages constructive stakeholder input regarding its activities.
Enquiries and comments concerning the EIB’s involvement in a project or the financing facilities, activities, organisation and objectives of the EIB, can be sent to the EIB Infodesk.
Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.

Media enquiries

Media-related enquiries can be addressed to the EIB Press Office. Please also visit our Media information section.

Complaints mechanism

Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.

Zero tolerance against fraud and corruption

The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed projects, please contact the Investigations Division. All reports will be treated as strictly confidential and handled in line with EIB investigation procedures and the EIB Group Anti-Fraud Policy.

Related publications