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OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS

Signature(s)

Amount
€ 400,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 400,000,000
Energy : € 40,000,000
Industry : € 360,000,000
Signature date(s)
11/04/2016 : € 10,000,000
21/12/2016 : € 10,000,000
18/12/2015 : € 20,000,000
21/12/2016 : € 90,000,000
11/04/2016 : € 90,000,000
18/12/2015 : € 180,000,000
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Summary sheet

Release date
28 October 2014
Status
Reference
Signed | 18/12/2015
20120006
Project name
Promoter - financial intermediary
OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
PUBLIC ENTITY(IES)
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 400 millions
EUR 800 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Financement de la construction et de la réhabilitation de bâtiments publics en vue d'une performance énergétique améliorée (France).

Cette opération permettra le co-financement de la réhabilitation et de la construction neuve de bâtiments publics en France, visant à améliorer leur performance énergétique. Les travaux d’amélioration peuvent inclure aussi le recours aux énergies renouvelables liées au bâtiment. Les mesures d’économie d’énergie dans l’éclairage public sont également éligibles.

Environmental aspects
Procurement

Cette opération vise à générer des avantages environnementaux par le soutien à des sous-projets qui réduisent la consommation d'énergie, qui augmente l'utilisation des énergies renouvelables et qui contribuent ainsi à réduire les risques liés au changement climatique. Les sous-projets qui seront financés sont susceptibles d'être de petite taille et devraient avoir un impact négatif très limité sur l'environnement. L'impact cumulé des sous-projets pourrait plutôt générer des bénéfices environnementaux importants. La Banque évaluera la capacité et les procédures des intermédiaires financiers pour s’assurer de la conformité des sous-projets avec les réglementations environnementales et de biodiversité nationales et européennes en vigueur. Leur capacité à soutenir la politique de divulgation de la Banque sera étudiée, afin de faciliter l'accès du public aux informations pertinentes concernant l'environnement.

La BEI demandera aux intermédiaires financiers concernés de s'assurer que les marchés relatifs à l'exécution des sous-projets soient attribués conformément à la législation de l'UE applicable à la passation des marchés (Directive 2004/18/EC), avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'UE le cas échéant.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
Publication Date
6 Feb 2015
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
57312410
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20120006
Sector(s)
Energy
Industry
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
Publication Date
23 Dec 2021
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
150434060
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20120006
Sector(s)
Energy
Industry
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
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