AEP OUAGADOUGOU III

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, du point de vue des normes et des pratiques seront vérifiés lors de l'instruction; ainsi que les procédures du promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Les travaux prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures relativement simples qui posent généralement peu de problèmes environnementaux et sociaux. Le projet aura un impact social positif sur l'accès à un service de qualité et sera bénéfique pour la santé publique. L'assistance technique cofinancée par l'AfD et la BEI comprend la préparation, en cours actuellement, des prescriptions environnementales et les clauses à intégrer dans les DAO, ainsi que le Plan de Gestion Environnementale et Social PGES. La BEI explorera avec les autres bailleurs la possibilité de soutenir la planification des activités d'assainissement ainsi que des activités pilotes dans ce domaine.