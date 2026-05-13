Luxembourg : le CGDIS démarre les travaux de son nouveau Centre d’appui logistique et technique (CALT) à Mersch avec le soutien financier européen de la BEI

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Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours a annoncé le démarrage des travaux pour son nouveau centre logistique et technique au cœur du Luxembourg.

Le nouveau « CALT 2.0 » a été financé avec l’appui de la Banque européenne d’investissement, qui prêtera 55 millions d’euros pour le projet.

Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) annonce le lancement officiel des travaux de construction du nouveau Centre d’appui logistique et technique (CALT) à Mersch, financé avec l’appui de la Banque européenne d’investissement. Cette infrastructure stratégique est destinée à renforcer durablement les capacités opérationnelles, logistiques et techniques de la sécurité civile.

Implanté au Mierscherbierg, le CALT répond aux besoins identifiés dans le cadre de la réforme des services de secours de 2018, ainsi qu’aux enseignements tirés de la crise sanitaire de 2020. Le projet représente un investissement de 110 millions d’euros, financé conjointement par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Spuerkeess, chacune à hauteur de 55 millions d’euros.

Ce nouveau centre constituera le cœur logistique et technique du CGDIS. Il regroupera sur un même site la maintenance des véhicules et des équipements, un centre logistique de pointe et les services administratifs de la Direction des moyens logistiques. Cette centralisation vise à améliorer l’efficacité opérationnelle et la résilience nationale.

Le bâtiment, conçu selon les standards Nearly Zero Energy Building (NZEB - normes relatives aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle), intégrera des technologies avancées, dont un système robotisé de stockage, des installations géothermiques et une installation photovoltaïque d’envergure. Avec 18 035 m2 de surface utile et une organisation en cinq zones fonctionnelles, le CALT offrira une infrastructure durable, fonctionnelle et adaptée aux besoins actuels et futurs des services de secours.

Le calendrier prévoit une pose de la première pierre pour la fin de l’année 2026 et une mise en service en 2030. Avec ce projet d’envergure nationale, le CGDIS renforce sa capacité à répondre efficacement aux défis opérationnels et aux crises futures, au service de la population luxembourgeoise. Par conséquent, le projet contribue pleinement à la Stratégie de l’UE pour une union de la préparation ainsi qu’à la stratégie nationale de résilience Lëtz Prepare.

Léon Gloden, ministre des Affaires intérieures souligne : « Le Centre d'appui logistique et technique (CALT) est un élément central de la stratégie nationale de résilience. C’est un projet pilote. Il s’agit en effet du tout premier projet public de ce type jamais réalisé au Luxembourg en collaboration avec la BEI. La résilience, c’est se préparer aujourd’hui pour être prêt à réagir demain. Avec le CALT, c’est ce que nous faisons ! »

Robert de Groot, vice-président de la BEI, a quant à lui ajouté : « Le Centre d’appui logistique et technique du CGDIS est un investissement essentiel qui vise à renforcer la capacité du Luxembourg à répondre aux crises. La Banque européenne d’investissement est fière d’accompagner un tel projet stratégique dans notre pays hôte. Ce partenariat avec le CGDIS et nos partenaires luxembourgeois illustre pleinement notre engagement commun en faveur d’infrastructures publiques modernes, durables et résilientes, adaptées aux défis opérationnels actuels et futurs. »

Informations générales

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation. En 2025, le Groupe BEI a investi plus de 180 millions d’euros dans des projets au Luxembourg.

Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) est depuis le 1er juillet 2018 le corps des pompiers du Grand-duché de Luxembourg. Il est constitué à la base d'une loi du 27 mars 2018, qui régit l’organisation de la sécurité civile et prévoit la création d'un corps grand-ducal d'incendie et de secours, par un regroupement de l'administration des services de secours, des services d'incendie et de sauvetage communaux (pompiers volontaires), de la protection civile et des services d'incendie et de sauvetage de la ville de Luxembourg et de l'administration de la navigation aérienne (pour l'aéroport de Luxembourg-Findel), tous deux constitués de sapeurs-pompiers professionnels.

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