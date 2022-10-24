Nowy program inwestycyjny InvestEU posiada gwarancje Komisji Europejskiej i jest to finansowanie udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny a także BGK.

Inwestycje w ramach programu InvestEU koncentrują się na czterech obszarach: zrównoważonego rozwoju infrastruktury; badań, innowacji i cyfryzacji; małych i średnich przedsiębiorstw; oraz inwestycji społecznych i w umiejętności.

InvestEU składa się z trzech komponentów: Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU oraz portalu InvestEU. Zapewniając gwarancje budżetowe UE w wysokości 26,2 mld euro na wsparcie operacji finansowych i inwestycyjnych, program InvestEU przyciągnie finansowanie publiczne i prywatne, mające na celu zmobilizowanie co najmniej 372 mld euro dodatkowych inwestycji do 2027 r.. Fundusz InvestEU jest następcą Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Polska będzie korzystać z doświadczenia zebranego podczas wdrażania tego planu gdyż osiągnęła na tle innych krajów UE bardzo dobry wynik w jego wykorzystaniu.

Fundusz InvestEU zapewni wsparcie podmiotom, które mają siedzibę w kraju UE lub w innym kwalifikującym się kraju. O środki z funduszu będą mogły ubiegać się spółki prywatne z sektora MŚP, spółki o średniej kapitalizacji, duże przedsiębiorstwa, jak również podmioty z sektora publicznego i realizujące projekty w formule PPP – partnerstwa publiczno-prywatnego.

Program InvestEU jest programem sześcioletnim i w perspektywie długoterminowej będzie skupiał się na czterech obszarach, które odzwierciedlają kluczowe priorytety polityki UE:

zrównoważony rozwój infrastruktury

rozwój badań, innowacji i cyfryzacji

wsparcie działalności MŚP

inwestycje społeczne.

Istotne jest, że około 2/3 finansowania powinno wesprzeć zrównoważony rozwój infrastruktury i co najmniej 30% wszystkich inwestycji zostanie przeznaczonych na łagodzenie zmian klimatycznych i projekty adaptacyjne, wspierające zieloną transformację Europy.

Wice-prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, odpowiedzialna za operacje w ramach InvestEU w Europie, prof. Teresa Czerwińska powiedziała: „InvestEU to kluczowy program KE, EIF i naszego banku, w ramach którego Grupa EBI uruchamia bardzo potrzebne finansowanie na wsparcie przedsiębiorstw, innowacji, infrastruktury i środowiska w całej Europie. Łącząc fundusze publiczne z naszą wiedzą fachową i zdolnością do ponoszenia ryzyka, możemy skutecznie zmobilizować finansowanie inwestycji na dużą skalę, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Wierzymy, że InvestEU będzie w tym trudnym czasie motorem napędowym gospodarki UE i wesprze transformację energetyczną, dynamiczny rozwój cyfryzacji i zielone projekty infrastrukturalne zarówno w Polsce jak i w Europie.”

Wice-przewodnicząca Komisji Europejskiej, Margrethe Vestager powiedziała: „Cyfrowe i zielone przemiany są tak skuteczne, jak ludzie, którzy je przeprowadzają. Mamy więc jeden pilny priorytet: rozwijanie umiejętności. Dzięki specjalnemu obszarowi poświęconemu „inwestycjom społecznym i umiejętnościom” InvestEU zapewni wszystkim możliwości zdobycia umiejętności i czerpania korzyści z transformacji cyfrowej. Czy to w Polsce, czy gdziekolwiek indziej w Europie, takie inwestycje są bardzo potrzebne.”

Alain Godard, Dyrektor Naczelny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, powiedział: „W tym trudnym czasie, gdy Europa stoi przed kluczowymi wyzwaniami, program InvestEU, wspierany przez Komisję Europejską, będzie sprzyjał rozwojowi polskiej i europejskiej gospodarki. Cieszę się, że Europejski Fundusz Inwestycyjny – część Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego – wdroży ten program i że europejskie firmy będą mogły korzystać z tego wsparcia”.

„Celem wydarzenia jest promocja Programu InvestEU, w realizację którego Polska aktywnie się angażuje. Liczymy na to, że dzięki wsparciu z Programu, w tym przede wszystkim finansowania z Funduszu InvestEU, uda się polskim firmom i samorządom zrealizować projekty, które przyczynią się do stworzenia gospodarki opartej na nowych technologiach i rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska. Wierzymy, że polskie podmioty gospodarcze będą bardzo aktywnie i skutecznie działać, wykorzystując doświadczenia, jakie zdobyły w ubieganiu się o wsparcie z środków oferowanych przez poprzednika Programu InvestEU – Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Liczymy na kontynuację dobrej współpracy z Grupą EBI i KE w tym zakresie” – powiedział Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Żalek.

Prezes zarządu BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka powiedziała: „Program InvestEU wpisuje się w misję BGK jaką jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. BGK podejmuje ciągłe działania, aby w najlepszym stopniu odpowiadać na potrzeby rynkowe w sytuacji dynamicznych zmian. Wdrażamy wiele programów krajowych i unijnych stanowiących kompleksową odpowiedź na aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. Aby zapewnić sukces Programu InvestEU, musimy działać szybko i zdecydowanie. Zależy nam, aby nasze produkty ze wsparciem gwarancyjnym Komisji Europejskiej mogły zostać wykorzystane do wsparcia polskich przedsiębiorców jak najszybciej.”

„Z naszych badań wynika, że polski rynek finansowy ocenia instrumenty zaoferowane w ramach Programu InvestEU jako atrakcyjne wsparcie rozwoju oferty finansowej dla biznesu, szczególnie dla MŚP. Ponad połowa badanych zadeklarowała zainteresowanie współpracą w ramach Programu na rzecz swoich klientów. W okresie postępującego kryzysu ekonomicznego i rosnących wymogów kredytowych, rośnie szczególnie znaczenie gwarancji ułatwiających przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego. Pierwsze polskie wnioski już trafiły do instytucji unijnych, a następne są w przygotowaniu. KPK wspiera polski rynek w dostępie do InvestEU.” – zachęca Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Informacje ogólne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), którego udziałowcami jest 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, jest instytucją finansową Unii Europejskiej. Finansuje kluczowe inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celów Unii Europejskiej. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Od 2019 r. EBI, jako bank klimatu UE, zobowiązał się do przeznaczenia co najmniej 50% swojego finansowania (do 2025 r.) na inwestycje, które przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez pomoc w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija kapitał podwyższonego ryzyka i kapitał wzrostu, gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. W tej roli EFI wspiera cele UE w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu i zatrudnienia.